Leasys: ambiziosi obiettivi di crescita nel 2025 in Spagna

Leasys, la joint venture tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, ha recentemente festeggiato il suo secondo anniversario e ha annunciato i suoi obiettivi per la Spagna nel 2025. In un evento tenutosi a Madrid, alla presenza di Alejandro Barrau, CEO di Leasys Spagna; Ivan Río Nachón, Direttore Marketing; e Diego García Escudero, Direttore Commerciale, l’azienda ha presentato il suo nuovo team dirigenziale e annunciato i suoi obiettivi di crescita per il 2025 nel mercato spagnolo.

L’obiettivo di Leasys Spagna per il 2025 è di aumentare il numero di contratti del 15%

Leasys Spagna ha superato i 25.000 contratti nel 2024 e ha chiuso l’anno con una flotta di oltre 61.000 unità, dimostrando la capacità di adattarsi alle esigenze del mercato e di offrire soluzioni di mobilità efficienti e convenienti. In Spagna l’obiettivo entro il 2025 è di aumentare del 15% il numero di contratti e di ampliare la flotta dell’11%, contribuendo così all’obiettivo del Gruppo di raggiungere una flotta di un milione di veicoli entro il 2026.

Per Alejandro Barrau, CEO di Leasys Spagna, “le basi di questa crescita si basano sulla forza dell’offerta di Leasys Spagna, con una strategia multicanale, canali di vendita personalizzati per ogni tipologia di cliente, la sua offerta multimarca e una gamma completa di prodotti e servizi su misura per diverse tipologie di clienti ed esigenze di mobilità; oltre a un profondo processo di digitalizzazione e all’offerta di piattaforme multiservizio”.

Leasys Spagna ha continuato a portare avanti la sua trasformazione digitale con l’obiettivo di offrire ai propri clienti la migliore esperienza e nuovi servizi su misura per le loro esigenze. A febbraio è stato lanciato il nuovo Leasys E-Store, che consente ad aziende e privati ​​di prenotare il noleggio 100% online in modo semplice, veloce e sicuro, offrendo un’opzione multimarca. L’integrazione della piattaforma Connect Fleet in tutti i contratti di veicoli commerciali leggeri migliora la gestione intelligente ed efficiente della flotta, offrendo soluzioni quali avvisi meccanici e di manutenzione, guida ecologica e abitudini di guida, nonché la possibilità di abilitare la geolocalizzazione in tempo reale.

Un altro progetto chiave del 2024 è stata la riprogettazione della piattaforma My Leasys, studiata appositamente per consentire ai Fleet Manager di monitorare la propria flotta in tempo reale. L’iniziativa ha previsto anche il lancio dell’app My Leasys rivolta agli autisti, che consente loro di accedere immediatamente a tutti i servizi relativi al contratto di noleggio. Grazie a queste soluzioni, i clienti possono gestire i propri contratti in modo rapido e semplice, ottimizzando l’esperienza sia per i gestori delle flotte sia per gli autisti.

Leasys Spagna punta a ridurre le proprie emissioni di carbonio e a promuovere la transizione verso una mobilità più sostenibile raggiungendo una quota del 18% di veicoli a basse emissioni (LEV) entro il 2025, contribuendo così all’obiettivo del Gruppo di triplicare la quota di veicoli elettrificati (LEV) nella sua flotta europea entro la fine del 2026.

Per accelerare questa transizione elettrica, Leasys continua anche ad ampliare il proprio portafoglio di soluzioni e servizi per la mobilità. A tal fine è stato recentemente lanciato in Spagna il prodotto Leasys E-Move, riservato esclusivamente ai veicoli 100% elettrici. Questa offerta è rafforzata da una promozione di noleggio di 20 giorni per un veicolo a combustione alternativa durante il periodo di validità del contratto, senza costi aggiuntivi, e dall’inclusione di un punto di ricarica EasyWallBox gratuito per il 90% dell’offerta di veicoli 100% elettrici.