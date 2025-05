John Elkann con Trump a Riad, Stellantis crede nella missione americana in Arabia Saudita

Nel cuore di una missione diplomatica ed economica strategica, John Elkann, presidente esecutivo di Stellantis, ha accompagnato il presidente americano Donald Trump durante la sua visita a Riad, in Arabia Saudita.

Il numero uno del colosso automobilistico italo-francese con una presenza produttiva decisamente rilevante negli States, è tra i top manager invitati personalmente dal leader repubblicano per prendere parte al viaggio ufficiale. Il confronto tra i grandi player economici americani e le autorità saudite ha incluso un incontro significativo tra Elkann, Trump e il principe ereditario Mohammed bin Salman.

La trasferta rappresenta solo la prima tappa di una più ampia tournée nella regione del Golfo, che punta a rafforzare i legami economici attraverso un forum d’affari dedicato a tecnologia, intelligenza artificiale, mobilità ed energia.

Accanto a Elkann, il parterre di ospiti americani contava nomi di primo piano della Silicon Valley e della finanza globale: tra questi Elon Musk, Mark Zuckerberg e Sam Altman, a conferma del peso strategico dell’iniziativa.

Il settore automobilistico è una colonna portante dell’agenda politica di Trump, in particolare per il suo impatto sugli Stati della “Rust Belt”, in particolare Michigan, Wisconsin e Pennsylvania, roccaforti industriali che hanno sostenuto la sua rielezione. Per rilanciare la manifattura locale, il presidente statunitense ha introdotto dazi del 25% su auto e componenti importati, con l’obiettivo di incentivare la produzione nazionale. Una mossa che ha trovato il favore di Stellantis, che ha risposto con investimenti per oltre 5 miliardi di dollari negli States nel periodo post-elettorale.

Il summit saudita ha coinvolto oltre a John Elkann anche figure come Larry Fink, CEO di BlackRock (grande società di investimenti americana), che ha ammesso le incertezze a breve termine ma ha dichiarato: “Quello che conta davvero è dove andranno i capitali in futuro. I mercati reggono, ma la volatilità continuerà finché non emergerà un nuovo equilibrio commerciale per gli Stati Uniti”.