Leapmotor presenta la C10 REEV al Salone dell’automobile di Bruxelles del 2025

Leapmotor ha annunciato la sua partecipazione al 101° Brussels Motor Show, che si terrà dal 10 al 19 gennaio 2025. In questo prestigioso evento, Leapmotor svelerà per la prima volta in Europa la sua innovativa tecnologia REEV (Range Extender Electric Vehicle) con la Leapmotor C10. Questa tecnologia rivoluzionaria unisce i vantaggi dei veicoli elettrici (EV) e delle tradizionali auto a benzina, offrendo una soluzione ibrida che soddisfa le diverse esigenze dei consumatori.

Il Leapmotor C10 REEV unisce i vantaggi dei veicoli elettrici e delle tradizionali auto a benzina

La Leapmotor C10 REEV è dotata di un motore elettrico da 158 kW (215 CV) e di un motore a combustione interna (ICE) da 1,5 litri. La batteria da 28,4 kWh offre un’autonomia elettrica di 145 km (WLTP), mentre l’autonomia combinata totale supera i 950 km. Con un consumo di carburante di soli 0,4 L/100 km in modalità combinata ed emissioni di CO2 di 10 g/km, la C10 REEV riduce significativamente le emissioni e il consumo di carburante rispetto ai tradizionali veicoli a benzina, rendendola una scelta ecologica per i consumatori.

Il Range Extender funziona principalmente come un veicolo elettrico, con il motore elettrico che aziona le ruote. Quando la carica della batteria si abbassa, il motore a combustione interna (ICE) si accende per generare elettricità, ricaricando la batteria ed estendendo l’autonomia di guida. Questo sistema consente alla C10 REEV di offrire l’esperienza di guida fluida, silenziosa e reattiva di un veicolo elettrico, offrendo al contempo la flessibilità di un motore a benzina tradizionale per viaggi più lunghi.

I conducenti possono selezionare la loro “Energy Mode” preferita tramite i comandi rapidi della schermata principale, ottimizzando le prestazioni del veicolo in base alle loro esigenze. Le modalità disponibili includono opzioni per dare priorità alla guida elettrica o aumentare la potenza in uscita a seconda delle necessità.

La C10 REEV supporta sia la ricarica rapida AC che DC, consentendole di aggiungere un’autonomia significativa in un breve lasso di tempo, rendendola comoda per i viaggi lunghi. Con la ricarica rapida DC, la C10 REEV può recuperare metà della sua autonomia elettrica in soli 18 minuti. Il motore elettrico eroga 215 CV, offrendo un’esperienza di guida fluida e reattiva.

La Leapmotor C10 REEV è un componente chiave della strategia di Leapmotor per espandere la sua presenza nel mercato europeo. La tecnologia innovativa del veicolo e il prezzo competitivo lo rendono un’opzione interessante per i consumatori alla ricerca di una soluzione ibrida flessibile ed efficiente. Questo modello è particolarmente adatto ai clienti che cercano i vantaggi della guida elettrica ma richiedono anche maggiore flessibilità in termini di autonomia di guida, una comodità fornita dalla tecnologia range extender. Inoltre, la C10 REEV offre una guida silenziosa e confortevole, rendendola ideale sia per la guida in città che per i viaggi a lunga distanza.

Leapmotor è dedicata all’innovazione e alla sostenibilità, offrendo soluzioni di mobilità avanzate che soddisfano le diverse esigenze dei consumatori moderni. Con una gamma di veicoli elettrici e ibridi, Leapmotor si impegna a ridurre le emissioni e a promuovere una guida più pulita ed efficiente.