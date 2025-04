Alfa Romeo piace ai francesi: vendite in forte crescita

Vi avevamo già parlato del grande inizio di 2025 che Alfa Romeo sta avendo in Francia con vendite in forte aumento rispetto allo scorso anno. Anche la stampa francese si è accorto della crescita enorme del marchio in un mercato che invece arranca. Insomma pare proprio che il nuovo corso del biscione sotto il gruppo piaccia in terra transalpina. Ovviamente un ruolo fondamentale in questa crescita lo sta avendo il SUV compatto Junior che ha proprio nella Francia uno dei mercati dove pare andare più forte.

Alfa Romeo sta vivendo un periodo d’oro in Francia grazie in particolare a Junior

Dall’inizio del 2025, Alfa Romeo si è distinta nel mercato automobilistico francese con una crescita impressionante. Mentre il settore ha registrato un calo complessivo del 7,8 per cento nel primo trimestre, il marchio italiano è cresciuto del 74 per cento nello stesso periodo. Incredibilmente, il mese scorso questa performance ha addirittura raggiunto il 98 per cento rispetto a marzo 2024. Questa rinnovata vitalità si spiega principalmente con l’arrivo della Junior, un SUV compatto che piace sia ai vecchi fan del marchio sia ai nuovi acquirenti.

Questo modello si pone quindi come la punta di diamante di questo successo. Con 1.423 immatricolazioni da gennaio a marzo 2025, domina il segmento B-SUV premium, superando i suoi diretti concorrenti. Questo successo si basa su un posizionamento chiaro, ovvero un elegante design italiano, ottime prestazioni su strada e motori adattati alle aspettative attuali. Inoltre, circa il 25% delle Junior vendute sono modelli 100% elettrici.

Il successo commerciale della Junior si inserisce in una strategia più ampia che vede anche il Tonale giocare un ruolo fondamentale nel rilancio di Alfa Romeo. L’interazione tra questi due modelli consente al marchio di coprire differenti esigenze della clientela, attirando sia nuovi acquirenti sia appassionati storici affascinati dal ritorno del DNA sportivo tipico del brand. In Francia, i risultati si fanno notare: Alfa Romeo ha scalato due posizioni nel segmento, posizionandosi all’ottavo posto, mentre la Junior occupa da sola la settima posizione tra le auto più immatricolate dai privati in tutti i segmenti.

Per sostenere questa dinamica positiva, il marchio ha ampliato la gamma con l’introduzione della versione a trazione integrale Q4 della Junior. Pur restando meno diffuse, le motorizzazioni a benzina di Giulia e Stelvio, con potenze fino a 520 CV, continuano a sedurre gli amanti della guida sportiva.

Guardando al futuro, Alfa Romeo intensificherà la comunicazione su Junior e Tonale, puntando anche sulle versioni elettrificate. Nel 2026, l’arrivo del nuovo Stelvio dovrebbe rafforzare ulteriormente la presenza del marchio nel segmento SUV premium.