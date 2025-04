Nuova Alfa Romeo Stelvio: ecco tre motori che quasi certamente faranno parte della sua gamma

Nuova Alfa Romeo Stelvio è ormai ai blocchi di partenza. La vettura di seconda generazione sarà presentata nel corso dei prossimi mesi e forse già a giugno avremo un’anteprima. Nel frattempo iniziano via via a diradarsi i dubbi relativi alle sue caratteristiche. Dopo che i brevetti hanno mostrato le prime immagini del modello, oggi facciamo maggiore chiarezza sulla gamma dei motori indicandovi tre propulsori che quasi certamente faranno parte della gamma del SUV di segmento D della casa automobilistica del biscione.

Nuova Alfa Romeo Stelvio: ecco quali motori monterà il SUV del biscione

Come sappiamo la nuova Alfa Romeo Stelvio avrà versioni elettriche e ibride. Se sulla versione elettrica al 100 per cento ci sono pochi dubbi, ovviamente le maggiori curiosità riguardano le versioni ibride. Innanzi tutto sembra quasi sicuro che il SUV disporrà di un motore MHEV, quindi con ibridazione leggera. Secondo indiscrezioni si tratterà del benzina da 2.0 litri GME 4 cilindri che viene già usato dalla casa automobilistica milanese in altri modelli che qui però verrà dotata di una ibridazione leggera. Questo motore potrebbe avere 280 cavalli come la versione attuale ma non è da escludere una maggiore potenza. La scelta del MHEV servirebbe anche a proporre la versione entry level del modello ad un prezzo non troppo elevato permettendo al contempo di ridurre il peso del SUV.

Infine il terzo motore che potrebbe probabilmente trovare spazio nella gamma della nuova Alfa Romeo Stelvio oltre all’elettrico puro e all’ibrido benzina da 2.0 litri GME 4 cilindri è il V6 che attualmente trova spazio nelle versioni Quadrifoglio. Questo quanto meno dopo aver letto l’intervista al responsabile marketing di Alfa Romeo Cristiano Fiorio rilasciata qualche settimana fa. Anche in questo caso però sembra sicura una ibridazione.

Questa versione con V6 potrebbe essere lanciata allo scopo di attirare anche gli alfisti più integralisti che non hanno alcuna intenzione di puntare sull’elettrico. Non è da escludere inoltre anche la presenza di una versione elettrica top di gamma con quasi mille cavalli di potenza che però potrebbe non chiamarsi Quadrifoglio come si pensava fino a qualche tempo ma avere un altro nome.