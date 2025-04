Leasys: ecco Unlimited la soluzione di noleggio a lungo termine per privati con km illimitati

Leasys nelle scorse ore ha lanciato Leasys Unlimited. Si tratta di una nuova soluzione di noleggio a lungo termine pensata esclusivamente per la clientela privata che garantisce un servizio full service con km illimitati. La joint venture tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility dunque amplia ulteriormente la sua offerta con questo servizio che sicuramente intercetterà le esigenze di molti ampliando ulteriormente il numero di clienti di questa società creata appositamente per il noleggio.

Leasys Unlimited è il nuovo noleggio a lungo termine con km illimitati pensato esclusivamente per i privati

Leasys Unlimited è stata pensata per tutti coloro che per svago o lavoro percorrono ogni giorno moltissimi km e dunque hanno bisogno di un servizio di noleggio a lungo termine senza problemi legati al numero di km percorsi. Questa dunque è una formula innovativa che finisce per semplificare la vita di tutti coloro che per piacere o per dovere si trovano a dover passare quotidianamente un lungo periodo di tempo in auto.

Leasys Unlimited offre un’esperienza di noleggio all-inclusive con un vantaggio esclusivo: chilometraggio illimitato per tutta la durata del contratto. Questo prodotto è pensato per chi desidera una guida senza preoccupazioni, eliminando il rischio di costi extra legati agli eccessi chilometrici al termine del noleggio. Il canone mensile fisso include una serie di servizi come assicurazione (RCA, incendio, furto), manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale e l’infomobilità tramite l’app My Leasys, che permette di monitorare il veicolo e gestire il contratto da remoto.

Inoltre, è possibile ricevere l’auto in tempi rapidi, con disponibilità immediata per alcuni modelli e in 90 giorni per altri. Un esempio di offerta è la Nuova Lancia Ypsilon Ibrida 100cv LX e-DCT, disponibile a 449€ al mese con anticipo di 2.699€. Le offerte sono consultabili sul sito Leasys, fino ad esaurimento scorte.