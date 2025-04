Alfa Romeo Tonale, telecamera spenta in retromarcia: 50.000 i SUV Stellantis interessati dal problema

Le autorità americane per la sicurezza stradale hanno appena annunciato un richiamo ufficiale per due SUV compatti molto noti appartenenti al gruppo Stellantis. Parliamo della Dodge Hornet e dell’Alfa Romeo Tonale. Il motivo sarebbe un malfunzionamento delle telecamere di retromarcia, elemento ormai imprescindibile per rispettare gli standard di sicurezza.

In sintesi, lo schermo che dovrebbe mostrare la retrovisione potrebbe non attivarsi correttamente, costringendo circa 50.000 esemplari a rientrare in officina per gli interventi necessari. Secondo i documenti rilasciati dalla NHTSA, il problema riguarda alcuni modelli di Tonale e Hornet prodotti tra il 2023 e il 2025, caratterizzati da un difetto nel sistema di infotainment. Se presente, questo errore impedisce la visualizzazione dell’immagine durante la manovra in retromarcia, violando le normative federali.

Stellantis ha avviato un’indagine interna già il 14 marzo 2024 su Tonale e Hornet, analizzando per oltre un mese dati di garanzia e report provenienti dal campo. Durante l’estate 2024, i tecnici europei del gruppo hanno lavorato per riprodurre il malfunzionamento. All’inizio del 2025, la causa è stata individuata. Si tratta principalmente di un bug software, capace di bloccare l’avvio del sistema. Tuttavia, è emerso anche un secondo potenziale difetto, legato a una saldatura imperfetta su un regolatore di tensione.

Nel dettaglio, il richiamo coinvolge 40.732 Dodge Hornet e 8.122 Alfa Romeo Tonale immatricolati negli Stati Uniti, anche se Stellantis stima che soltanto circa l’1% effettivamente manifesterà il problema. Vista la doppia natura dell’anomalia, sono previste due differenti soluzioni.

Per i veicoli assemblati prima del 6 dicembre 2023, sarà installata una nuova radio con una diversa configurazione elettronica e relativo aggiornamento software. Per Tonale e Hornet costruiti successivamente, sarà sufficiente un aggiornamento del software di bordo. Stellantis prevede di avviare la campagna di richiamo entro la fine del trimestre, con le prime lettere destinate ai clienti che partiranno dal 4 giugno.

Il 2025 si conferma ancora un anno impegnativo per il colosso automobilistico, con oltre 4,7 milioni di veicoli coinvolti in 67 campagne di richiamo diverse. Una partenza difficile che Stellantis spera di lasciarsi alle spalle nei prossimi mesi.