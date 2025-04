Nuova Citroen C5 Aircross: debutto imminente con stile rivoluzionato ed elettrificazione totale

Il conto alla rovescia è ormai quasi terminato. Tra pochissimi giorni, infatti, sarà finalmente svelata la nuova Citroen C5 Aircross. Il debutto ufficiale è fissato per il 29 aprile, come annunciato direttamente dalla casa automobilistica francese sui propri canali social, dove negli ultimi giorni sono stati pubblicati intriganti video teaser.

Il reveal avverrà durante il “Citroen Electric Show”, evento che celebrerà la nuova era elettrica del marchio e farà da palcoscenico alla presentazione del rinnovato SUV. Le prime indicazioni su cosa aspettarci arrivano dalla concept car svelata alcuni mesi fa, che, secondo Citroen stessa, anticipa al 95 per cento il design definitivo del modello di serie che arriverà nei concessionari nel 2026.

Questo nuovo linguaggio stilistico segnerà l’inizio di una nuova identità visiva per Citroën nell’era della mobilità elettrica. La futura C5 Aircross manterrà la classica impostazione da crossover a due volumi, ma subirà una trasformazione radicale. L’estetica d’altronde sarà fortemente aggiornata e la piattaforma tecnica evolverà grazie all’adozione della nuova architettura STLA Medium del Gruppo Stellantis. La piattaforma risulta già ampiamente messa alla prova per una serie di altri progetti, si pensi alla nuova Peugeot E-3008, la Opel Grandland e la Jeep Compass, prima vettura con questa piattaforma a debuttare nell’importante mercato brasiliano.

Questa rivoluzione permetterà al SUV non solo di migliorare le prestazioni e la qualità di guida, ma anche di offrire per la prima volta una variante completamente elettrica, affiancata alle versioni tradizionali. Con un design più audace, superfici scolpite e un’impronta tecnologica ancora più marcata, la nuova Citroen C5 Aircross punta a rafforzare la sua presenza nel competitivo segmento dei SUV compatti, proponendosi come uno dei modelli più interessanti del suo segmento. Non resta che attendere il 29 aprile per scoprire tutti i dettagli della nuova protagonista dell’elettrificazione Citroën, pronta a conquistare strade e cuori dal 2026.