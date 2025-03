Stellantis offre incentivi all’uscita dal lavoro ai suoi dipendenti di Toledo e Detroit

Stellantis ha introdotto un programma di uscita volontaria dal lavoro per i dipendenti in diverse strutture nell’area di Detroit e Toledo, con l’obiettivo di semplificare la sua forza lavoro negli Stati Uniti e ridurre i costi operativi. Questo programma, noto come VTEP (Voluntary Termination of Employment Program), è rivolto ai lavoratori rappresentati dalla United Auto Workers in oltre 20 stabilimenti, centri di distribuzione di ricambi e altre sedi. Secondo una comunicazione inviata ai dipendenti questa settimana, possono partecipare i dipendenti con almeno un anno di anzianità.

L’offerta di buyout per i colletti blu arriva dopo un 2024 difficile per Stellantis

I benefici del programma includono un pagamento che varia da $50.000 per chi ha fino a 15 anni di servizio, fino a $72.000 per chi ha più di 25 anni di servizio, oltre a sei mesi di copertura assicurativa per le cure mediche, esclusa quella dentistica.

L’offerta di buyout per i colletti blu arriva dopo un 2024 difficile per Stellantis, che ha visto le vendite di veicoli e i profitti crollare bruscamente in Nord America e il suo CEO andarsene. L’azienda aveva già licenziato migliaia di lavoratori in tutta la regione l’anno scorso, nel tentativo di tagliare i costi. Alcuni di quei lavoratori attualmente in cassa integrazione probabilmente approfitteranno del pagamento forfettario.

Stellantis punta a riprendersi nel 2025 con nuovi modelli, prezzi modificati e marketing più aggressivo. All’inizio di quest’anno ha anche annunciato che avrebbe effettuato investimenti in diversi stabilimenti chiave e riaperto il suo stabilimento di assemblaggio di Belvidere in Illinois, dopo aver precedentemente messo in pausa quel piano. Ma lo slancio verso la ripresa del produttore potrebbe essere rallentato dalle politiche tariffarie dell’amministrazione Trump, destinate ad avere un impatto sulle attività dell’azienda in Canada, Messico e altrove.

Stellantis ha proposto un piano di incentivi per l’uscita volontaria destinato ai dipendenti orari rappresentati dalla United Auto Workers (UAW) impiegati in numerose strutture aziendali. Tra queste figurano il Detroit Assembly Complex, il Toledo Assembly Complex, il Trenton Engine Plant, il Warren Stamping Plant e il Warren Truck Assembly Plant. L’iniziativa coinvolge anche i centri di distribuzione dei pezzi di ricambio, il Chelsea Proving Grounds e la sede centrale di Auburn Hills.

La decisione finale sull’approvazione delle richieste di adesione sarà presa dalla dirigenza di Stellantis, che valuterà ciascun caso in base alle esigenze operative dell’azienda, come riportato in una comunicazione inviata ai lavoratori. Il periodo per presentare la richiesta di adesione al programma di buyout è iniziato lunedì e si concluderà l’8 maggio. Alcuni dipendenti che sceglieranno questa opzione potrebbero lasciare l’azienda entro una settimana dall’approvazione, mentre ad altri potrebbe essere richiesto di rimanere in servizio fino al 30 settembre.

Oltre a questo piano di uscita volontaria, Stellantis ha messo a disposizione un programma di incentivi al pensionamento per i dipendenti delle aree di Detroit e Toledo che soddisfano specifici requisiti di età e anzianità lavorativa. Coloro che rientrano nei criteri stabiliti potranno ricevere un pagamento forfettario di 50.000 dollari. Al momento, né Stellantis né i rappresentanti della UAW hanno fornito ulteriori dichiarazioni in merito alle offerte di acquisizione.