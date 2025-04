Nuova Alfa Romeo Stelvio: da Cassino dicono che la produzione inizierà non prima di metà 2026

Ancora ritardi per la nuova Alfa Romeo Stelvio. Ieri è stato confermato che lo stabilimento di Cassino rimarrà chiuso fino al prossimo 5 maggio e che i livelli di produzione sono tra i più bassi di sempre. Ma le cattive notizie non finiscono qui. Infatti da Cassino gira voce che anche la produzione delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia subirà dei ritardi.

La produzione della nuova Alfa Romeo Stelvio? Non partirà prima della metà del prossimo anno

Per quanto riguarda la nuova Alfa Romeo Stelvio, che qui vi mostriamo in un render di Motor.es, si parla di una produzione che non partirà prima della metà del 2026 mentre per la nuova Alfa Romeo Giulia se ne parlerà a fine 2026 ma forse è più probabile inizio 2027. Ovviamente tra sindacati e dipendenti cresce la preoccupazione dato che fino all’avvio della produzione di questi due modelli non si sa bene quanto lo stabilimento sarà attivo. A questo punto se queste voci saranno confermate aumentano le probabilità che la presentazione della Stelvio di seconda generazione possa avvenire verso fine anno. Non escludiamo comunque una anteprima in occasione dei 115 anni di Alfa Romeo il prossimo 24 giugno. Ma forse non sarà una presentazione completa ma solo una prima anteprima del modello.

I motivi di questo ritardo non si conoscono. Qualcuno ipotizza siano legati ai motori ma non lo sappiamo con certezza. Quello che è sicuro è che la nuova Alfa Romeo Stelvio sarà un modello fondamentale per il rilancio del biscione che dopo un ottimo avvio di commercializzazione di Alfa Romeo Junior spera di fare il bis con il suo SUV di segmento D quando finalmente sarà ordinabile a partire dal prossimo anno. Ricordiamo che questa vettura arriverà sul mercato in versione elettrica e ibrida. Al momento non è ancora chiaro se la top di gamma Quadrifoglio sarà solo elettrica o ibrida o se ci saranno addirittura due diverse versioni, cosa secondo noi assai improbabile. Il design cambierà come vi mostriamo nei render di Motor.es mentre anche le dimensioni saranno leggermente più generose rispetto al modello attuale per via dell’utilizzo della nuova piattaforma modulare STLA Large di Stellantis.