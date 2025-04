Alfa Romeo Stelvio 2025: stile Suv-coupé e scudetto Junior

Entro fine anno assisteremo al debutto di Alfa Romeo Stelvio 2025, seconda generazione del celebre SUV di segmento D che sarà la principale novità della casa automobilistica del Biscione in questo anno che sembra partito abbastanza bene per Alfa Romeo che ha visto incrementare le sue vendite e le sue quote di mercato grazie in particolare all’ottimo debutto di Alfa Romeo Junior.

Ecco cosa sappiamo fino ad ora sul look di Alfa Romeo Stelvio 2025

A proposito di come cambierà nel design Alfa Romeo Stelvio 2025 dopo i primi avvistamenti del prototipo camuffato abbiamo le idee più chiare. Il modello infatti avrà uno stile simile a quello di un SUV coupé con una parte anteriore che avrà molte cose in comune con il SUV Junior in particolare lo scudetto e i fari sottili. Ci saranno anche elementi in comune con la nuova 33 Stradale per il nuovo SUV del biscione.

Lo scudetto, dalla forma fortemente triangolare e caratterizzato da angoli marcati, manterrà il suo aspetto deciso. L’attuale configurazione dei fari, oggi integrati in un unico elemento, evolverà verso una soluzione più sofisticata: una fascia luminosa a LED di ampie dimensioni che correrà orizzontalmente tra cofano e paraurti, fungendo da firma luminosa diurna. I proiettori principali di Alfa Romeo Stelvio 2025, invece, saranno collocati più in basso, separati visivamente dalla linea LED superiore. Sarà estremamente interessante osservare se, e in che modo, questi fari principali verranno “mimetizzati” nel design generale quando saranno spenti, contribuendo a un look pulito ed essenziale.

La nuova Alfa Romeo Stelvio 2025 presenterà una fiancata fortemente scolpita, con una linea di cintura alta che conferisce slancio e presenza. Una marcata nervatura correrà sopra le maniglie a filo carrozzeria, esaltando l’eleganza dinamica del profilo. Nella parte posteriore spiccheranno i nuovi gruppi ottici a LED dalla forma di diamante, fedeli al teaser diffuso a fine 2024 e confermati dai prototipi in fase di test. A differenza dell’attuale generazione, la nuova Stelvio adotterà una coda che richiama per certi versi le proporzioni di un SUV-coupé, con un lunotto molto inclinato e una rastremazione accentuata. Tutti elementi che riflettono un chiaro DNA sportivo nel design.

Per il resto sappiamo che sarà leggermente più grande del modello attuale grazie alla nuova piattaforma STLA Large che comunque materrà sterzo e sospensioni della piattaforma Giorgio per garantire il tipico piacere di guida delle auto di Alfa Romeo. La gamma di motori non sarà solo elettrica come si pensava fino a qualche tempo ed infatti ci sarà spazio per almeno una versione ibrida e ci sono speranze di sopravvivenza anche per il motore V6 nella versione Quadrifoglio ma forse con qualche forma di ibridazione.