Jeep ha un nuovo ambasciatore in un mercato importante

Jeep ha annunciato Marta Geadas Durán come nuova ambasciatrice del marchio in Portogallo. Il viaggiatore esperto ed esploratore rappresenta, nel modo più fedele e appassionato, i valori che guidano il marchio, coniugando spirito avventuroso e attenzione all’ambiente. Affettuosamente conosciuta come “Marta das Boleias”, le sue avventure sono iniziate nell’estate del 2014 in seguito a un progetto di volontariato in Mozambico. Nel 2016 Marta ha viaggiato da sola attraverso 11 paesi europei e da allora, ammette, “ il ritorno da ogni avventura è sempre stato il prologo di quella successiva ”.

Il fondatore del blog “Boleias da Marta” parteciperà a diverse attività di Jeep

In seguito ha insegnato portoghese in Nepal e ha viaggiato anche in India e Guinea-Bissau con l’obiettivo di lavorare con i bambini. Ha collaborato anche con il Dipartimento Comunicazione dell’UNICEF e attualmente organizza viaggi in Senegal e Guinea-Bissau, lavorando come creatrice di contenuti e fotografa. I veicoli Jeep, noti per le loro capacità off-road, robustezza e innovazione, sono i compagni perfetti per Marta per continuare a ispirare gli altri con le sue storie e i suoi consigli di viaggio, continuando la sua ricerca di nuove culture ed esperienze autentiche, condividendole sulla sua pagina e sui social network “ Boleias da Marta ”.

Riconosciuto come un marchio davvero iconico, con una gamma ricca di veicoli versatili ideali per l’avventura e l’esplorazione, Jeep rafforza così il suo impegno per la libertà di mobilità, affermandosi come una scelta naturale per gli amanti dei viaggi come Marta. ” Siamo entusiasti della partnership tra Jeep e Marta. Ci auguriamo che questa collaborazione permetta a Jeep di raggiungere un pubblico più ampio e diversificato. La collaborazione con Marta rafforzerà l’immagine di Jeep in Portogallo, attraendo nuovi clienti che condividono la passione per l’avventura e l’esplorazione. Invitiamo tutti a seguire le avventure di Marta con il nostro brand ” , afferma Luís Domingues, Direttore Marketing di Jeep Portogallo.

La partnership mira a promuovere lo spirito d’avventura e a incoraggiare più persone a esplorare nuove destinazioni, una collaborazione che vedrà Marta Durán, dal 25 aprile al 1° maggio, al volante di una Jeep Avenger 4xe nella spedizione Bridgestone/First Stop Alcácer Quibir powered by Jeep ® , organizzata dall’Escape Livre Club, in quella che sarà la sua prima partecipazione alle attività del marchio. ” Essere ambasciatrice Jeep rappresenta ciò in cui credo: che la vera vita si svolge al di fuori della zona di comfort. Con ogni avventura, dimostro che la libertà risiede dove pochi osano andare “, afferma Marta Geadas Durán.