Free2move potenzia l’elettromobilità ad Amsterdam integrando l’Opel Mokka Electric nella sua flotta

Free2move, leader globale nei servizi di mobilità, amplia la sua offerta di carsharing sostenibile nei Paesi Bassi con l’integrazione di 50 veicoli Opel Mokka completamente elettrici ad Amsterdam. Con questa iniziativa, Free2move rafforza il suo impegno nel fornire soluzioni di trasporto flessibili, accessibili ed ecosostenibili in una delle città più all’avanguardia d’Europa.

Un nuovo arrivo rafforza la flotta 100% elettrica di Free2move nella capitale olandese

Opel Mokka elettrico, dotato di un propulsore 100% elettrico e di tecnologie all’avanguardia, offre un’opzione ideale per la mobilità urbana. Perfetta sia per i brevi tragitti che per i lunghi spostamenti in città, la Mokka elettrica combina prestazioni, comfort ed efficienza energetica, rendendola una preziosa aggiunta alla flotta di Free2move ad Amsterdam. Con questa espansione, Free2move rafforza ulteriormente la sua presenza nel mercato olandese, rispondendo alla crescente domanda di soluzioni di mobilità più ecosostenibili.

Tutti i 50 veicoli elettrici Opel Mokka sono disponibili tramite l’app Free2move, consentendo agli utenti di localizzare, prenotare e sbloccare il veicolo senza sforzo. Le opzioni di noleggio flessibili, che vanno da tariffe al minuto a tariffe orarie e giornaliere, soddisfano le diverse esigenze di mobilità. La funzione di ricarica digitale integrata offre un modo più efficiente e intelligente per ricaricare i veicoli elettrici dell’intera flotta.

Gli utenti possono avviare la ricarica direttamente dall’app, eliminando la necessità di schede di ricarica fisiche. Le stazioni di ricarica vengono visualizzate in tempo reale, mostrando la disponibilità, i tipi di connettore e la potenza di ricarica massima. Con la posizione delle stazioni visibile sulla mappa, gli utenti possono facilmente pianificare il percorso, scegliere dove parcheggiare e terminare il noleggio durante la ricarica, riducendo al minimo lo stress del parcheggio e massimizzando la comodità. Questo aggiornamento aumenta inoltre significativamente il numero di stazioni di ricarica accessibili, rendendo ancora più semplice la guida sostenibile ad Amsterdam.

Nell’ambito della sua missione volta a ridurre la congestione e le emissioni urbane, Free2move continua ad ampliare e diversificare la propria flotta con modelli elettrici e a basse emissioni. Oltre alla nuova Opel Mokka elettrica, la flotta di Amsterdam comprende un’ampia selezione di veicoli pensati per diverse esigenze di mobilità: dalle city car compatte come la Peugeot e-208 alla versatile Opel Corsa-e di medie dimensioni. Insieme, questi modelli supportano sia le attività quotidiane dei singoli utenti, sia gli obiettivi di sostenibilità a lungo termine della città.

“Siamo entusiasti di introdurre 50 nuovi veicoli elettrici Opel Mokka nella flotta di Amsterdam, offrendo soluzioni di mobilità ancora più sostenibili e flessibili e guidando il passaggio al trasporto elettrico. Questa è anche una risposta alle aspettative dei nostri clienti, che in un recente sondaggio hanno espresso una preferenza per questo modello nel 60% dei casi”, afferma Lotfi Louez, co-CEO di Free2move . “Questa collaborazione con Opel ci consente di offrire veicoli perfettamente in linea con le esigenze dei clienti, migliorando la loro esperienza complessiva con un’esperienza di ricarica facile da usare, e rappresenta un primo passo verso la futura inclusione di nuovi modelli nella flotta”.

“Opel Mokka elettrico si distingue come punto di riferimento nel segmento dei SUV compatti elettrici, combinando un design audace con tecnologie avanzate”, afferma Andres van der Kuil, Amministratore Delegato di Opel Paesi Bassi. “Questa espansione con Free2move sottolinea il ruolo crescente di Mokka elettrico nel trasporto urbano sostenibile. Non vediamo l’ora di supportare Free2move ad Amsterdam e altrove.”