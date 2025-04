Jeep presenta la Wagoneer Overland Special Edition 2025

Jeep ha presentato nelle scorse ore la Jeep Wagoneer Overland Special Edition 2025, il Wagoneer più performante della gamma. Questo straordinario SUV a sette posti è specificamente equipaggiato per avventurarsi fuori dai sentieri battuti, ricco di stile, dotazioni, spazio e tecnologia per offrire un’esperienza eccezionale su tutte le strade.

Jeep Wagoneer Overland Special Edition 2025 è limitata a 2.000 unità e può essere ordinata subito presso i concessionari Jeep negli USA

“La Jeep Wagoneer Overland Special Edition 2025 incarna l’autentica esperienza 4×4 del marchio Jeep, capace di affrontare qualsiasi terreno”, ha dichiarato Bob Broderdorf, CEO del marchio Jeep. “Dalle famiglie attive agli appassionati di overlanding, abbiamo sapientemente confezionato dotazioni e contenuti per offrire un SUV full-size che ispira avventura e sicurezza in ogni viaggio, come solo un veicolo Jeep sa fare”.

Ulteriori contenuti di serie includono tre file di sedili (terza fila con ripiegamento/reclinazione elettrica 60/40 e poggiatesta ripiegabili elettricamente; la configurazione a otto posti è opzionale), climatizzatore automatico a tre zone, display touchscreen Uconnect 5 NAV da 10,1 pollici, console anteriore a tutta lunghezza, base di ricarica wireless, portellone posteriore elettrico senza mani e altro ancora.

Le dotazioni di sicurezza di serie includono monitoraggio dell’angolo cieco e rilevamento del percorso trasversale posteriore, sistema di telecamere con vista a 360 gradi, avviso di collisione frontale a piena velocità con frenata attiva, sistema di gestione attiva della corsia, cruise control adattivo con funzione Stop & Go e altro ancora.

La Jeep Wagoneer Overland Special Edition 2025 fa il suo debutto questa settimana sia al Salone Internazionale dell’Auto di New York 2025 che all’Easter Jeep Safari 2025 a Moab, nello Utah. Questo modello offre una serie di miglioramenti significativi alle capacità 4×4, progettati per affrontare qualsiasi terreno. Tra le caratteristiche di serie troviamo pneumatici fuoristrada da 32 pollici montati su cerchi in alluminio da 20 pollici, un sistema Quadra-Drive II 4×4 con differenziale elettronico a slittamento limitato (ELSD) e un ripartitore di coppia a due velocità. Questo sistema può inviare fino al 100% della potenza del motore a entrambi gli assi, adattandosi alle condizioni di trazione. Le sospensioni pneumatiche Quadra-Lift con smorzamento semi-attivo consentono un’altezza da terra fino a 10 pollici, garantendo una guida stabile su terreni variabili.

La Wagoneer Overland Special Edition è dotata di tre piastre paramotore in acciaio che proteggono l’assale anteriore, la scatola di trasferimento e il serbatoio del carburante. La scatola di rinvio a due velocità offre una modalità Rock selezionabile, integrata nel sistema di gestione della trazione Selec-Terrain di Jeep, insieme ad altre modalità di guida come Auto, Sport, Neve e Sabbia/Fango. Il sistema Selec-Speed Control regola automaticamente la velocità del veicolo in salita o in discesa, permettendo al conducente di concentrarsi esclusivamente sullo sterzo. Una telecamera con visione surround a 360 gradi offre un’ampia visibilità, mentre ganci anteriori e un gancio di traino posteriore rimovibile sono disponibili per affrontare sfide di traino fino a 10.000 libbre grazie al pacchetto di traino per rimorchi pesanti con controllo dei freni.

Oltre alle sue dotazioni tecniche avanzate, la Wagoneer Overland Special Edition 2025 si distingue per il suo stile esclusivo. Presenta un tetto verniciato di nero, un dettaglio inedito per l’allestimento Wagoneer, e dettagli esterni neri che includono la fascia inferiore, i passaruota, i fari, la griglia e il badge. Le barre trasversali del tetto, l’avviso di distanza laterale e l’assistenza al parcheggio parallelo/perpendicolare aggiungono ulteriori livelli di comodità e funzionalità. Gli interni sfoggiano sedili in pelle nappa, tappetini per tutte le stagioni, un tetto panoramico apribile a tre vetri e specchietti laterali ripiegabili elettricamente, completando l’esperienza di guida premium offerta da questo esclusivo SUV Jeep.

La Jeep Wagoneer 2025 offre di serie un’ampia connettività digitale di bordo. I clienti hanno a disposizione tre anni di servizi Jeep Connect basati su app (avviamento motore a distanza, blocco porte, ecc.), più 10 anni di accesso al pacchetto sicurezza e protezione, inclusi assistenza veicoli rubati e avviso di richiamo, e cinque anni di accesso al pacchetto prestazioni del veicolo, inclusi i rapporti sullo stato di salute del veicolo. Il veicolo supporta anche gli aggiornamenti over-the-air (OTA) per una continua evoluzione del software.

Il sistema Uconnect 5 da 10,1 pollici include AppMarket, un hub a schermo per funzionalità connesse, app di avventura come Geocaching e The Dyrt e giochi Playtouch come Soduku. Accessibile solo a veicolo fermo, AppMarket è un hub digitale che semplifica la gestione dell’account del proprietario, consentendo agli utenti di scoprire lo stato delle prove e degli abbonamenti del proprio veicolo e di acquistare un numero crescente di pacchetti di servizi connessi direttamente dal touchscreen del veicolo, tra cui l’hotspot Wi-Fi a bordo, la radio SiriusXM e altro ancora.

Per il 2025, tutti i modelli Wagoneer 4×4 aggiungono per la prima volta Jeep Off-Road Pages+ con Adventure Guides. La prova biennale di Off-Road Pages+ tramite l’app integrata sviluppata insieme a Trails Off-Road offre oltre 200 guide di percorsi fuoristrada, inclusi i percorsi Jeep Badge of Honor negli Stati Uniti, mappe scaricabili, livelli di difficoltà e altro ancora. Un abbonamento opzionale All Access, che i proprietari possono provare per tre mesi, amplia la libreria a migliaia di percorsi con oltre 10.000 waypoint in tutto il Nord America, valutazioni tecniche dettagliate e altro ancora. La produzione della Jeep Wagoneer Overland Special Edition 2025 è limitata a 2.000 unità, con un prezzo di listino di 5.795 dollari. Il prezzo di listino consigliato è di 72.740 dollari.