Maserati vince la gara di apertura del campionato GT2 European Series 2025

Nella gara di apertura della stagione 2025 della GT2 European Series Powered by Pirelli, quattro Maserati GT2 si sono schierate sulla griglia di partenza e la Casa del Tridente ha subito inanellato una vittoria. La Maserati GT2 numero 1 del team LP Racing – guidata da Philippe Prette , campione in carica della Classe Am – ha iniziato il campionato nel migliore dei modi sul Circuit Paul Ricard (Francia).

Il pilota francese, che corre con licenza italiana, ha colto il successo nella sua categoria in Gara 1 , scattando dalla prima fila. In Gara 2, invece, Mauro Calamia e Roberto Pampanini sulla Maserati GT2 del team Dinamic Motorsport hanno conquistato il terzo posto assoluto e di Classe Pro Am. Nella prima gara, Prette è partito benissimo, rimanendo sempre tra i primi e risalendo al quinto posto assoluto dopo il pit stop. Ciononostante, è rimasto leader della Classe Am, posizione che ha mantenuto fino al traguardo.

Tra le altre tre Maserati GT2 schierate al via, merita di essere menzionata l’ottima prestazione dello svizzero Mauro Calamia, del team Dinamic Motorsport ed ex vincitore del Trofeo Maserati. Il suo compagno di squadra Roberto Pampanini, allora quarto, ha consegnato la vettura in nona posizione, con una penalità per falsa partenza. Dopo aver effettuato una seconda sosta, Calamia ha concluso settimo assoluto. La coppia di piloti francesi del team TFT Racing, Patrick Charlaix e Jordan Boisson, ha concluso Gara 1 al nono posto, quarto nella Classe Am. La vettura numero 8 del team LP Racing, guidata da Anik Patel ed Eddie Cheever III, è stata costretta al ritiro dopo essere rimasta coinvolta in un incidente e non ha potuto nemmeno prendere parte alla seconda tappa.

Gara 2, disputata sotto la pioggia, ha visto Calamia partire forte fin dal via. Si è piazzato al quarto posto, ma nel tentativo di migliorare la sua posizione è entrato in contatto con un avversario, finendo in testacoda. Ha ripreso subito la corsa e ha iniziato una rimonta dal fondo del gruppo, prima di cedere il volante prima del pit stop.

Questa mossa ha permesso a Pampanini di rientrare in pista al quarto posto e a sua volta di concludere una gara combattuta, in cui è salito sul terzo gradino del podio. Gara di rincorsa anche per Philippe Prette, partito dall’ultima fila, ma penalizzato con un drive-through a seguito di un contatto. Alla fine, ha concluso quarto nella Classe Am, davanti alla vettura gemella di Charlaix & Boisson, sulla Maserati GT2 del TFT Racing. Il prossimo appuntamento della GT2 European Series Powered by Pirelli è previsto a Zandvoort, nei Paesi Bassi, dal 16 al 18 maggio.

Maria Conti, Responsabile di Maserati Corse: “Siamo estremamente orgogliosi di aver dimostrato il nostro DNA racing e la nostra natura orientata alle prestazioni durante il weekend di apertura della GT2 European Series 2025! Vedere quattro vetture sulla griglia di partenza, oltre alla Safety Car ufficiale e alla Leading Car, ci rende orgogliosi e incarna la natura motorsport del nostro Marchio. Ora più che mai, siamo lieti di offrire ai nostri clienti, team e gentleman driver una vettura di carattere, una sintesi perfetta di tecnologia avanzata e prestazioni ai massimi livelli: vedere la Maserati GT2 competere sul Circuit Paul Ricard e prendere il comando della Classe Am in Gara 1 – confermando il risultato del campionato 2024 – ci proietta verso un’altra stagione in cui puntiamo a giocare un ruolo da protagonisti”.