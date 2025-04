Alfa Romeo Stelvio si vende a metà prezzo: svalutazione shock negli Stati Uniti

Abbiamo compreso che da una parte all’altra dell’Atlantico il Biscione sta attraversando un momento complesso di crisi, ma alcune notizie sono davvero sconfortanti, per non dire scioccanti. In un episodio che ha fatto discutere l’intera community degli amanti delle quattro ruote, un’Alfa Romeo Stelvio Veloce del 2024 praticamente immacolata è stata battuta all’asta per soli 32.500 dollari. A fare notizia è l’incredibile svalutazione di oltre 20.000 dollari rispetto al prezzo di listino originario, pari a 53.120 dollari, nonostante la vettura avesse percorso appena 274 miglia (circa 441 chilometri).

L’operazione di vendita si è svolta sulla rinomata piattaforma Bring A Trailer, specializzata in veicoli d’epoca, collezionismo e auto sportive di fascia alta. La Stelvio in questione sfoggiava una raffinata carrozzeria in Alfa White, arricchita da dettagli a contrasto in Vulcano Black, incarnando appieno lo spirito grintoso e al tempo stesso elegante del marchio del Biscione.

Nonostante l’aspetto da fuoriclasse appena uscita dalla fabbrica, il prezzo finale ha sorpreso tutti, rivelando quanto velocemente anche modelli di lusso possano subire un deprezzamento sostanziale.

Sotto il cofano pulsa un brillante motore turbo 2.0 a quattro cilindri, capace di sprigionare 276 cavalli, abbinato alla trazione integrale Q4, un differenziale posteriore autobloccante e un cambio automatico a otto marce, garanzia di performance elevate su ogni tipo di percorso.

All’interno della Stelvio, il comfort è da prima classe. Sedili sportivi riscaldabili, quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, tetto panoramico e cruise control adattivo sono solo alcune delle dotazioni che rendono l’esperienza di guida premium e tecnologicamente avanzata.

Il dato più eclatante è che il primo proprietario ha praticamente subito una perdita di circa 75 dollari per ogni miglio percorso, equivalente a una svalutazione del 40%, un fenomeno raro per un SUV di fascia alta così recente. Tuttavia, per l’acquirente si è trattato di un vero affare, con tanto di garanzia ufficiale ancora attiva e titolo di proprietà limpido.

Con la nuova generazione della Stelvio in arrivo nel 2026, questo episodio dimostra come il mercato delle auto premium usate possa riservare occasioni straordinarie, ideali per chi desidera entrare nel mondo Alfa Romeo senza dover affrontare l’intero costo di un modello nuovo.