Il Villaggio Lancia Corse HF prende vita ad Alba

Al Rally Regione Piemonte si aprono le porte del primo Villaggio Lancia Corse HF della stagione 2025, tra le colline delle Langhe ad Alba. Il costruttore torinese svela così le primissime immagini ufficiali del nuovo Villaggio Lancia Corse HF che si prepara ad accogliere appassionati, piloti e curiosi durante il Rally Regione Piemonte in programma durante questo week end fino al prossimo 13 aprile. Partendo da questo evento, Lancia ha modo di connettere la storia del marchio con le eccellenze del territorio piemontese.

Il Villaggio Lancia Corse HF, posto nel cuore di Alba che è capitale delle Langhe e Patrimonio UNESCO, si trasforma in un luogo che è crocevia di emozioni dal grande valore intrinseco. Quelle che segnano il ritorno di Lancia, in forma ufficiale, nel mondo dei rally in attesa del debutto del nuovo Trofeo Lancia a partire dall’iconica tappa del Rally Targa Florio in programma l’8 maggio prossimo.

Al Villaggio Lancia Corse HF va in scena un tributo alla passione tutta italiana per i motori

In un territorio decisamente ideale, il Villaggio Lancia Corse HF introduce un tributo autentico alla passione italiana per i motori e per le corse. Le prime immagini ci mostrano un allestimento sicuramente suggestivo dove trova posto anche un’area hospitality destinata al pubblico, l’area tecnica per i team che disputano il Trofeo con le Lancia Ypsilon Rally4 HF e anche lo spazio destinato ai test drive della nuova Ypsilon, disponibile in variante ibrida ed elettrica, ovvero l’esposizione esclusiva della potente Ypsilon HF elettrica da 280 cavalli di potenza che arriverà presto nelle concessionarie del marchio.

Non manca poi un raduno con 25 Lancia degli anni d’oro, organizzato dal Cinzano Rally Team, che ha il compito di tributare il marchio più vincente di sempre nella storia dei rally. Non mancherà però l’attenzione rivolta alla nuova Lancia Ypsilon Rally4 HF, venduta già in oltre 90 unità nel giro di appena quattro mesi; la vettura sarà protagonista del nuovo Trofeo Lancia con ben 40 equipaggi iscritti di cui 25 Under 35. Questi ultimi si sfideranno per entrare a far parte del team Lancia Corse HF nel FIA ERC del prossimo anno. All’evento parteciperà Miki Biasion, due volte Campione del Mondo Rally, il cui nome è da sempre legato al marchio Lancia; Biasion ha seguito la messa a punto delle Ypsilon Rally4 HF e Ypsilon HF da 280 cavalli. Il ritorno alle corse di Lancia, compresa questa anteprima piemontese, sarà condiviso in tempo reale sui canali ufficiali Lancia Corse HF su Facebook, Instagram e TikTok.