Stellantis: ad aprile 2025 sconti fino a 11.000 euro sulle auto elettriche in Italia

In Italia le auto elettriche si vendono a fatica e allora Stellantis ha deciso di proporre ai suoi clienti importanti promozioni con sconti fino a 11.000 euro per vendere quante più vetture a zero emissioni possibili. Ovviamente ciò viene fatto anche per ridurre il rischio di dover pagare pesanti multe per non aver rispettato le regole sulle emissioni dell’Unione Europea che obbligano le case automobilistiche a vendere un tot di auto elettriche ogni anno.

Stellantis effettua super sconti sulle sue auto elettriche in Italia ad aprile 2025: riflettori puntati sulla Fiat 500e

Ovviamente protagonista di questi sconti di Stellantis è la Fiat 500e che come sappiamo nel 2024 ha subito un crollo della domanda che ha causato non pochi problemi allo stabilimento Stellantis di Mirafiori in cui viene prodotta che è rimasto chiuso per molto tempo e spera adesso di riprendersi con l’arrivo a novembre della nuova Fiat 500 ibrida.

Ad aprile 2025 la Fiat 500e, disponibile a partire da 18.950 euro, con uno sconto eccezionale di 11.000 euro, che rappresenta una riduzione di oltre il 33% rispetto al prezzo di listino originale di 29.950 euro. L’offerta è valida a condizione di rottamazione e finanziamento. Passando a casa Peugeot, troviamo un’altra interessante promozione per la 208 elettrica, o e-208, che è stata lanciata all’inizio dell’anno con l’obiettivo di renderla più competitiva, soprattutto in seguito all’introduzione sul mercato della Renault 5. In questo caso, la vettura, che ha un prezzo di listino di 35.180 euro, è disponibile a soli 26.930 euro, con uno sconto di 8.250 euro.

Sempre a proposito di Stellantis, un altro modello in forte sconto fino a maggio è la Peugeot e-2008, il B-SUV del Leone, che ora si acquista a 30.850 euro invece di 39.100, con uno sconto esatto di 8.250 euro, lo stesso della 208. Anche la Jeep Avenger, un altro B-SUV di Stellantis, è disponibile con una promo interessante, in quanto è uno dei modelli più apprezzati sul mercato. Il modello con allestimento Summit e Easy Wallbox in omaggio, che normalmente costa 42.400 euro, è ora disponibile a 33.400 euro, con uno sconto di 9.000 euro, valido fino a maggio. Passando ad altre due auto elettriche in sconto, la nuova Lancia Ypsilon è in vendita a 29.399 euro invece di 35.399, con un taglio di 6.000 euro. Infine, la Opel Corsa electric, disponibile a 29.000 euro invece di 34.000, rappresenta un’ottima occasione.