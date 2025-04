Avvistata a Parigi una rara Ferrari F40 nera

Avvistare una supercar Ferrari F40 nera sotto la pioggia di Parigi è così raro che è improbabile che si ripeta. Sulla propria pagina Instagram, Smoothracer ha pubblicato alcune immagini della rarissima F40 parcheggiata per le strade di Parigi. Mentre molti di noi immaginano la F40 nell’iconico rosso Ferrari, o addirittura giallo, una versione nera di questa supercar non è una cosa comune. La maggior parte delle Ferrari F40 sono probabilmente delle regine da garage. Quindi, vederne una in libertà è qualcosa di speciale.

Ferrari non ha mai prodotto una Ferrari F40 nera direttamente dalla fabbrica, il che rende questa versione davvero unica e particolare, essendo stata verniciata su misura. Secondo un post su Instagram, potrebbe trattarsi di una personalizzazione audace o, più semplicemente, di una riverniciatura totale della vettura in un elegante colore nero. Ogni parte della supercar, dal cofano anteriore alle coperture dei fari retrattili, fino all’alettone posteriore, è stata dipinta di nero, conferendo alla Ferrari un aspetto completamente nuovo e distintivo rispetto alla sua configurazione originale.

Il design dei cerchi della ferrari F40 nera sembra essere originale, il che fa pensare che il proprietario abbia scelto di riverniciare l’auto in nero, conferendole un aspetto ancora più audace. Osservare un esemplare di questa vettura in circolazione è un’esperienza davvero rara, e lo è ancor di più quando si sa che questo particolare modello si trova a Parigi. La Ferrari F40 è spesso considerata la migliore supercar mai prodotta dalla casa di Maranello.

Molti appassionati la ricordano come un’auto leggendaria, poiché fu l’ultima vettura approvata da Enzo Ferrari prima della sua morte nel 1988. Con solo 1.311 esemplari prodotti tra il 1987 e il 1992, la F40 è oggi una delle Ferrari più rare e ricercate, con valori che possono superare facilmente il milione di dollari. Sotto il cofano, il motore V8 biturbo da 2,9 litri, noto per la sua potenza e prestazioni straordinarie, ha contribuito a consolidare il mito di questa supercar.

Questo motore sviluppa 477 CV secondo le specifiche statunitensi e 471 CV nel resto del mondo. Il prezzo medio richiesto per la F40 è di circa 1,5 milioni di dollari, ma può essere venduta a prezzi molto più alti. Secondo Classic.com, il valore medio della supercar è di 2,4 milioni di dollari. Ma una è stata venduta nell’agosto 2022 per 3,96 milioni di dollari. Considerata l’incredibile popolarità di questa supercar, nei prossimi anni i suoi valori potrebbero aumentare ulteriormente.