Peugeot 2008 supera il traguardo delle 10mila unità vendute in Brasile

Peugeot ha chiuso il primo trimestre 2025 in Brasile festeggiando il traguardo di 5.900 veicoli immatricolati, con una crescita del 2 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Se si effettua il confronto solo con marzo, l’aumento è stato del 9 per cento rispetto allo stesso mese del 2024. Uno dei dati più significativi di questo indice è stata Peugeot 2008.

Il principale fattore determinante per questo risultato sono state le 3.569 unità vendute tra gennaio e marzo 2025. Dal lancio nell’agosto 2024, sono già stati venduti 10.620 veicoli. Nel segmento B-SUV il modello ha raggiunto una quota del 2,6%.

Per tutto il mese di aprile Peugeot promuoverà la campagna Techdrive, ricca di condizioni imperdibili valide presso le concessionarie di tutto il Brasile. La Peugeot 208, ad esempio, può essere acquistata in versioni a partire da R$ 74.990 (sconto di R$ 14.000) più tasse zero. Nella versione Style 25/25, il prezzo del veicolo parte da R$ 88.990, con la permuta dell’usato.

Prodotta nello stabilimento di El Palomar in Argentina, la berlina è disponibile in quattro versioni (Active, Style, Allure e GT) e due motorizzazioni: il 1.0 Firefly, abbinato a un cambio manuale a cinque marce, e il pluripremiato motore 200 turbo, con trasmissione CVT, che garantisce buone prestazioni e consumi ridotti, rendendola ideale sia per l’uso urbano sia per i tragitti più lunghi.

Il modello del 2008 è disponibile in versione a partire da R$ 119.990, con permuta dell’usato e Zero Tax. Il SUV è disponibile in tre versioni (Active, Allure e GT). Tutte, oltre ad essere equipaggiate con il moderno e tecnologico motore Turbo 200, che sviluppa 130 CV di potenza massima, presentano cerchi in lega diamantati da 17” e il nuovo centro multimediale Peugeot i-Connect da 10,3”, con mirroring wireless dei sistemi Apple CarPlay e Android Auto.