La Nuova Peugeot 2008 e la RAM Rampage vincitrici dei premi PIA 2024

La Nuova Peugeot 2008 e la RAM Rampage hanno ricevuto in Argentina il premio PIA rispettivamente nella categoria SUV regionale e Pick-up dell’anno. La votazione si è svolta con la partecipazione di 24 giornalisti specializzati nel settore automobilistico, appartenenti ai media di tutto il Paese. Il criterio di voto suggerito per scegliere l’Auto dell’Anno 2024 è stato il miglior rapporto tra prezzo, prodotto e innovazione.

I PIA Awards vengono assegnati dal 2011 e premiano i migliori veicoli messi in vendita ogni anno nel nostro Paese. I veicoli partecipanti erano tutti quei nuovi modelli (o aggiornamenti di modelli esistenti), che sono stati lanciati in vendita tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024.

Lanciata all’inizio del 2024, la RAM Rampage si è rapidamente affermata come un modello di riferimento all’interno del segmento, conquistando il pubblico grazie a una proposta che riesce a combinare in modo equilibrato prestazioni elevate per l’uso fuoristrada con un comfort di guida ideale per la quotidianità. Questo veicolo si distingue per un design esterno audace, robusto e dal carattere fortemente aggressivo, pensato per trasmettere solidità e sicurezza in ogni contesto. A completare l’offerta, gli interni sono progettati con un’attenzione particolare alla funzionalità e alla tecnologia, offrendo un ambiente accogliente e moderno.

Tra le caratteristiche più apprezzate spiccano i sistemi avanzati di connettività, che garantiscono un’esperienza digitale intuitiva e completa, e una serie di dotazioni all’avanguardia per la sicurezza attiva e passiva, pensate per proteggere conducente e passeggeri in ogni situazione. La Ram Rampage rappresenta quindi un perfetto equilibrio tra capacità tecniche, comfort e innovazione tecnologica, posizionandosi come una scelta ideale sia per l’avventura che per l’uso quotidiano.

Il tanto atteso SUV, che viene assemblato anche nello stabilimento situato in Argentina, ha fatto il suo debutto ufficiale a metà del 2024, presentandosi al mercato con una proposta decisamente dirompente e innovativa. La nuova Peugeot 2008 rappresenta un perfetto equilibrio tra stile distintivo, avanzata tecnologia ed elevata efficienza. Caratterizzato da un design esterno elegante, dinamico e contemporaneo, il veicolo è pensato per offrire un’esperienza di guida sofisticata e confortevole grazie all’impiego di materiali di altissima qualità negli interni, combinati con l’innovativo e futuristico sistema i-Cockpit. Questa notizia positiva rappresenta un ulteriore riconoscimento per Ram Rampage e Peugeot 2008, evidenziando l’importanza strategica del mercato sudamericano per il successo del marchio.