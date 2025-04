Nuova Alfa Romeo Stelvio: ipotizzata una nuova data di lancio

Nuova Alfa Romeo Stelvio, che qui vi mostriamo in un recente render di L’Automobile Magazine, di sicuro sarà svelato nel 2025, dato che lo ha confermato il CEO della casa milanese Santo Ficili nel corso di una recente intervista. Il numero uno del biscione ha anche aggiunto però che la commercializzazione del SUV di seconda generazione avverrà non prima del 2026. Per un lungo periodo si era pensato che la nuova Stelvio potesse essere svelata nel corso della prossima estate ed in particolare il 24 giugno giorno in cui la casa milanese festeggia 115 anni dalla sua fondazione.

Il debutto della nuova Alfa Romeo Stelvio nel quarto trimestre del 2025?

Tuttavia in un recente comunicato di Alfa Romeo di un altro paese dove si parlava dei successi del brand che sta aumentando le sue vendite in quasi tutta Europa, è stato detto che la nuova Alfa Romeo Stelvio sarebbe stata svelata nel corso del quarto trimestre del 2025. Insomma se questa anticipazione scritta dalla stessa Stellantis in un comunicato fosse concreta e non una mera ipotesi, ciò significherebbe che per il debutto della seconda generazione del SUV di segmento D della casa automobilistica del Biscione bisognerà aspettare ancora un po’ di mesi.

In teoria però anche se la presentazione ufficiale dell’intera gamma potrebbe avvenire nel corso del quarto trimestre del 2025, non escludiamo che Alfa Romeo possa fare una sorpresa ai suoi fan anticipando di qualche mese le prime immagini della nuova Alfa Romeo Stelvio che magari potrebbero essere diffuse in estate. Vedremo se davvero le cose andranno così e che novità arriveranno in proposito nel corso dei prossimi giorni.

Ricordiamo che di recente il prototipo camuffato del modello con carrozzeria definitiva è stato avvistato in Svezia. Cassino sarà lo stabilimenti che ospiterà la produzione della nuova Alfa Romeo Stelvio al pari della nuova Alfa Romeo Giulia così come avvenuto con l’attuale generazione. Il nuovo modello avrà uno stile rinnovato e dimensioni leggermente più generose grazie all’utilizzo della piattaforma STLA Large. Ancora mistero fitto sui motori ma c’è ancora speranza per la sopravvivenza del V6 forse elettrificato.