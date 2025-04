Stellantis sospende la produzione a Warren per carenza di motori

Stellantis ha annunciato che interromperà la produzione presso il suo impianto di assemblaggio di Warren Truck a partire dal 14 aprile 2025, a causa di una significativa carenza dei motori Hurricane I6 biturbo da 3,0 litri. Questa sospensione temporanea riguarderà la produzione dei modelli SUV Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer, che vengono costruiti nello stesso stabilimento. La chiusura dovrebbe durare per alcune settimane, con la ripresa della produzione prevista per l’inizio di maggio, permettendo così di risolvere il problema di fornitura.

Stellantis: una significativa carenza dei motori Hurricane I6 biturbo da 3,0 litri causa lo stop della produzione a Warren

Il motivo di questa interruzione non è legato a fattori esterni come le recenti modifiche alle tariffe doganali o alle politiche commerciali internazionali, ma a una crisi di approvvigionamento del motore Hurricane I6 da 3,0 litri, che viene prodotto presso lo stabilimento Stellantis Saltillo North Engine Plant situato in Messico. Secondo quanto riportato dal portavoce di Stellantis, Jodi Tinson, l’azienda ha scelto di dare priorità alla fornitura dei motori destinati ai pick-up Ram 1500, la cui produzione presso lo stabilimento Sterling Heights Assembly Plant sta riscontrando una domanda molto elevata. “A causa di una carenza interna di motori, Stellantis ha deciso di destinare tutte le risorse di motori disponibili per supportare la produzione del Ram 1500 presso lo stabilimento di Sterling Heights”, ha spiegato Tinson in una comunicazione ufficiale.

Eric Graham, presidente della United Auto Workers (UAW) Local 140, ha dichiarato al Detroit News che i problemi di fornitura dei motori sono iniziati prima che il presidente Donald Trump implementasse le nuove tariffe. Graham prevede che la pausa produttiva alla Warren Truck durerà circa quattro settimane e stima che oltre 1.000 lavoratori saranno temporaneamente licenziati di conseguenza.

L’impianto opera già con un solo turno e ha riscontrato una debole domanda per la gamma Wagoneer e Grand Wagoneer. Di recente, i lavoratori hanno visto settimane più corte e orari ridotti, anche prima di questa ultima chiusura correlata al motore. Tuttavia, alcune centinaia di lavoratori assegnati alla riparazione dei Ram 1500 rimarranno al lavoro in una parte separata dell’impianto.

Ad aggiungersi alle sfide di Warren Truck, circa 1.300 lavoratori sono rimasti in cassa integrazione a tempo indeterminato dopo la cessazione della produzione del Ram 1500 Classic lo scorso autunno. La dirigenza della UAW ha continuato a sostenere la necessità di riportare una maggiore produzione di Ram 1500 nello stabilimento per compensare tali perdite. Kevin Gotinsky, a capo del dipartimento Stellantis della UAW, afferma che Warren Truck è uno dei principali candidati a ricevere ulteriori assegnazioni di prodotti se Stellantis dovesse spostare una parte maggiore della produzione di veicoli negli Stati Uniti in risposta ai dazi.