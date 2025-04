Peugeot, trionfo inarrestabile in Turchia: conquista il mercato e diventa leader tra i SUV

Quando si parla di Peugeot in Turchia, non stiamo più parlando di una semplice casa automobilistica. Il brand francese in Stellantis, infatti, è diventato il colosso che ogni mese straccia i propri record di vendite.

Con 11.177 veicoli venduti solo a marzo e una quota di mercato che tocca il 9,6%, Peugeot Turchia non solo ha conquistato il secondo posto nelle vendite, ma ha battuto il suo record assoluto di vendite mensili. Parliamo di una conquista importante, con un boom che sta lasciando i concorrenti col fiato corto.

Il segreto del successo è un mix perfetto tra innovazione e servizio clienti impeccabile. Non è solo una questione di numeri, ma anche di come il marchio ha conquistato i turchi con modelli come il Peugeot 2008 e il Peugeot Rifter. La E-208, poi, è diventata la regina del mercato elettrico, con il 67% delle vendite nel suo segmento, non un piccolo traguardo, insomma.

Ma la storia non finisce qui: Peugeot non è solo un nome noto nel mondo dei SUV, è diventato il leader indiscusso del mercato SUV turco. A marzo, il 13,9% di quota di mercato con 7.834 SUV venduti ha mandato un messaggio chiaro. Quando si tratta di stile, comfort e prestazioni, Peugeot è inarrestabile. E se pensate che il resto del primo trimestre sia stato da meno, c’è da rimanere impressionati per gli oltre 14.000 SUV venduti, con il 10,5% di quota di mercato. Il Peugeot 2008, inoltre, ha preso d’assalto il mercato B-SUV, con 3.208 unità vendute solo a marzo.

Un’altra sorpresa, come anticipato, è arrivata dal settore delle elettriche. La Peugeot E-208 ha fatto un sorpasso incredibile, scalando la vetta e diventando leader nel segmento delle auto elettriche. Non solo la E-208 è in prima posizione, ma anche l’E-2008 e l’E-308 non sono da meno, piazzandosi rispettivamente al terzo posto nei rispettivi segmenti.

Peugeot sta marciando a ritmo serrato in Turchia, puntando su una combinazione di SUV vincenti, veicoli elettrici di successo e un’eccellente performance commerciale. Gupse Kaplan, direttore generale, non ha dubbi: Peugeot vuole rimanere in testa fino alla fine dell’anno.