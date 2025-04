Alfa Romeo vola in Germania nel primo trimestre 2025: +20%

Alfa Romeo continua il suo percorso di crescita in Germania: con un incremento del 19,8 per cento nel primo trimestre del 2025, il marchio è uno dei vincitori del mercato tedesco. Nei primi tre mesi dell’anno, l’Autorità federale dei trasporti a motore (KBA) ha registrato un totale di 1.934 nuove immatricolazioni per il marchio italiano. Solo nel mese di marzo le immatricolazioni sono state 713, con un incremento del 30,1%. L’Alfa Romeo sfida così la tendenza al ribasso del mercato, che nelle statistiche viene stimata in un -4,3 per cento.

“Il mercato tedesco continuerà a essere impegnativo nel 2025 e i numeri delle immatricolazioni sono in calo. È ancora più gratificante che siamo stati in grado di ottenere un aumento significativo di circa il 20 percento anno su anno con Alfa Romeo nel primo trimestre. L’entusiasmo degli appassionati di auto tedesche per lo stile italiano e la sportività dinamica, due valori fondamentali del nostro marchio, sta crescendo costantemente. Guardiamo ai prossimi mesi con ottimismo, così da poter generare ancora più slancio con nuovi modelli”, ha affermato Christine Schulze Tergeist, Amministratore delegato Stellantis Premium Brands Germania.

La nuova Alfa Romeo Junior ha contribuito in modo determinante al risultato superiore alla media del primo trimestre. Il SUV compatto, lanciato nell’autunno del 2024, ha rappresentato più della metà di tutte le nuove immatricolazioni del marchio tra gennaio e marzo. La quota rimanente era composta dalla berlina sportiva Alfa Romeo Giulia e dai due modelli SUV Stelvio e Tonale.

“Sono orgoglioso dei solidi risultati del nostro marchio nel primo trimestre. La nuova Alfa Romeo Junior, in particolare, è stata accolta molto bene dai clienti tedeschi e ha persino superato le nostre aspettative. I moderni sistemi di propulsione ibridi, in particolare, stanno riscuotendo grande popolarità. Un segno della popolarità complessiva del nostro marchio è stata la tripla vittoria nei premi “BEST CARS” di auto motor und sport nel primo trimestre. Intendiamo continuare su questa strada”, ha dichiarato David Saravia, Responsabile Marketing Alfa Romeo Germania.

Il risultato positivo del primo trimestre 2025 conferma lo sviluppo stabile di Alfa Romeo nell’anno precedente. Nella classifica dei marchi premium più amati in Germania, alla fine del 2024 Alfa Romeo è salita all’ottavo posto, posizione che corrisponde all’attuale classifica.

Il marchio ha annunciato la première della nuova generazione dell’Alfa Romeo Stelvio per il quarto trimestre del 2025. La nuova Giulia dovrebbe essere presentata nel 2026. Entrambi i modelli saranno basati sulla piattaforma STLA Large e saranno offerti con diversi tipi di trazione.