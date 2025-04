Alfa Romeo: crescita impressionante in Austria nel primo trimestre 2025

Alfa Romeo festeggia un successo impressionante in Austria: nel primo trimestre del 2025, la casa automobilistica del biscione è riuscita ad aumentare le sue vendite in Austria del 39,8 per cento. 358 nuove auto della casa automobilistica milanese hanno trovato un nuovo proprietario nel paese.

Grande successo in Austria per il biscione grazie soprattutto al SUV compatto Alfa Romeo Junior

A questo risultato ha contribuito ancora una volta in modo determinante la nuova Alfa Romeo Junior. Dal suo lancio sul mercato nel settembre 2024, Junior ha iniziato a decollare e ha stupito per il suo design unico, la sua dinamicità e la tecnologia moderna. 235 clienti sono potuti salire a bordo dell’ultimo modello del marchio premium italiano. E presto il SUV Junior sarà disponibile anche nella versione a trazione integrale Q4.

Grégory Hardouin, amministratore delegato di Alfa Romeo Austria, è entusiasta: “Un primo trimestre forte per noi e per i nostri partner commerciali, con cui lavoriamo a stretto contatto, dimostra che siamo sulla strada giusta. Il nostro marchio tradizionale sta guadagnando forza e la nuova Junior è un successo completo nel segmento B e sta attirando sempre più attenzione. Attualmente, il 66 percento delle nostre vendite è rappresentato dal nuovo modello”.

“Ciò dimostra che la nostra strategia di combinare l’iconico design italiano con la tecnologia moderna sta dando i suoi frutti. L’Alfa Romeo Junior sarà presto disponibile come modello Ibrida a trazione integrale Q4. Può essere ordinata in Austria a partire da € 36.800 lordi e arriverà negli showroom questa primavera. Ciò significa che tutti e quattro i modelli Alfa Romeo sono disponibili anche con trazione integrale. Ciò è particolarmente importante in Austria ed è molto richiesto dai nostri clienti”. Tra l’altro, la nuova Alfa Romeo Junior è stata una delle sette finaliste per l’elezione del premio “Auto dell’anno 2025”.