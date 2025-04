Alfa Romeo: Junior solo il primo tassello della riscossa del Biscione

Alfa Romeo Junior presentato lo scorso anno ha già superato i 30 mila ordini a livello globale e cresce di settimana in settimana. Il ritorno del biscione nel segmento B del mercato sembra andare per il verso giusto, nonostante le polemiche iniziali e qualche alfista rimasto perplesso dal nuovo look del modello. Il mercato però sembra dare ragione alla casa milanese che intende diventare il brand premium globale del gruppo Stellantis nel corso dei prossimi anni affermandosi definitivamente anche al di fuori dell’Europa.

Tante novità in cantiere per Alfa Romeo che sembra essere partito bene con Junior

Questo tra l’altro è solo l’inizio per Alfa Romeo che nei prossimi anni rivoluzionerà la sua gamma con il lancio di un nuovo modello ogni anno. Si parte già nel 2025 con il debutto del nuovo SUV Stelvio la prossima estate per poi proseguire nel 2026 con la nuova generazione di Giulia. Due auto fondamentali per il rilancio in grande stile del marchio che sotto Stellantis ha ripreso a macinare utili. Entrambe le auto saranno made in Italy venendo prodotte a Cassino su piattaforma STLA. E con grande gioia dei fan alfisti avranno in gamma anche versioni termiche. Forse addirittura sopravviverà pure il mitico V6 della Quadrifoglio anche se forse con qualche forma di ibridazione.

Ma le novità per Alfa Romeo sono destinare a continuare anche dopo il 2026 con l’arrivo nel 2027 di E-Jet il modello soprannominato così che segnerà il ritorno del brand nel segmento E. Si tratterà anche in questo caso di un auto fuori dal comune ne berlina ne crossover che darà il via ad una nuova tipologia di auto, stupendo per il suo design. Il 2028 potrebbe essere invece l’anno della nuova Tonale mentre altre sorprese sono in serbo entro il 2030. Qualcuno ipotizza un altro SUV, altri pensano che possa arrivare qualche berlina e infine i più ottimisti pensano a qualche sportiva magari non necessariamente in edizione limitata.

Molto però dipenderà da come andranno le cose per Junior, Stelvio e Giulia. Se le vendite premieranno le prossime novità del Biscione allora sognare è lecito.