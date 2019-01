Chrysler Pacifica e Ram 1500 conquistano il concorso di Car and Driver

Gli esperti di Car and Driver hanno deciso di includere la Chrysler Pacifica 2019 e il nuovissimo Ram 1500 nel concorso 10Best Trucks and SUVs, vincendo, rispettivamente, nelle categorie Van e Full-size Pickup.

Car and Driver ha valutato ciascun veicolo utilizzando una scala di 100 punti e prendendo come riferimento la soddisfazione del cliente, il valore e le performance. Questo è il terzo anno consecutivo che la Chrysler Pacifica è stata inclusa fra le 10 migliori vetture da Car and Driver.

Chrysler Pacifica: il miglior minivan disponibile in commercio secondo la rivista americana

Secondo la nota rivista americana, la Chrysler Pacifica è il migliore monovolume in vendita oggi. Oltre a fornire il modo più comodo per trasportare un’intera famiglia in città, riesce a garantire un’ottima sicurezza grazie al suo telaio raffinato. Inoltre, grazie ai sedili Stow ‘n Go (non presenti nei modelli base e ibrido), la vettura propone molto più spazio ripiegando la seconda e la terza fila sotto il pavimento.

Il nuovo Ram 1500, il pick-up leggero più premiato in America, si porta a casa l’ennesima vittoria conquistando quest’anno la categoria Full-Size Pickup. Secondo Car and Driver, il Ram 1500 rappresenta il lato migliore dell’America con le sue comodità, compostezza e capacità.

Gli allestimenti top (Laramie Longhorn e Limited), in particolare, offrono dei materiali di alto livello, superando quelli di qualsiasi altro pick-up attuale. Inoltre, le sospensioni posteriori del veicolo garantiscono una guida di classe con o senza rimorchio, attenuando le vibrazioni e garantendo un’esperienza di utilizzo molto più piacevole.