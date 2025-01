Ferrari F12tdf: Adam Levine porta a spasso Sammy Hangar con la sua | Video

Adam Levine, nel suo garage da sogno, custodisce pure una Ferrari F12tdf del 2017, trattata dal reparto Tailor Made della casa di Maranello. Non è l’unica “rossa” in suo possesso. Il leader dei Maroon 5 possiede anche una 365 GTB/4 Daytona del 1971, una 250 GT Berlinetta Lusso del 1963, una 275 GTB del 1965, una 330 GTC del 1966, una 365 GTC del 1969. Non si può escludere la presenza di altri modelli del “cavallino rampante” nella sua raccolta, che ogni tanto si aggiorna.

Il video odierno riprende il cantautore statunitense durante un’uscita con la più recente auto del gruppo di capolavori prima menzionato. Insieme a lui c’è l’amico Sammy Hangar, cantante e chitarrista dei Montrose e dei Van Halen. I due inizialmente parlano della “rossa“, per poi spostare il focus sulla musica e sulla loro vita personale.

Protagonista dei fotogrammi è una splendida Ferrari F12tdf, coupé dallo spirito racing che omaggia nella sigla la mitica Tour de France degli anni cinquanta. Una scelta di altissima qualità, in linea con l’ottimo livello dei gusti automobilistici di Adam Levine. Questa vettura aggiunge ulteriore sale alla già straordinaria F12berlinetta, di cui è quasi una declinazione pistaiola, nata in tiratura limitata di 799 esemplari. Oggi è una perla a quattro ruote, molti ricercata dai collezionisti di tutto il mondo, che si sfidano a suon di rilanci, nelle aste internazionali, per mettere in garage un esemplare della specie.

Il modello raggiunge il massimo fascino nel tradizionale rosso, scelto anche dal leader dei Maroon 5 per vestire la carrozzeria del suo gioiello. Come riferito in un’altra circostanza, sotto il lungo cofano anteriore libera l’energia un motore V12 aspirato da 6.3 litri di cilindrata, che conferisce una spinta vigorosa a questa supercar, con la forza dei suoi 780 cavalli di razza.

Incredibile il livello delle performance, accompagnato da un quadro sonoro a dir poco inebriante. Il cuore meccanico della Ferrari F12tdf, infatti, libera nell’aria delle melodie meccaniche sublimi, che si fissano per sempre nel cuore, dopo averlo catturato senza il benché minimo sforzo. Le alchimie melodiche si esprimono con un crescendo rossiniano, accompagnando l’azione con una orchestra di straordinario splendore.

Le performance sono degne del sound e dell’eccellenza ingegneristica dell’unità propulsiva. Alcune cifre bastano a mettere in chiaro di che pasta è fatta questa belva: accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.9 secondi, da 0 a 200 km/h in 7.9 secondi, velocità massima oltre quota 340 km/h. Un giro sulla pista di Fiorano viene completato in 1’21″00. LaFerrari, giusto per fare un paragone, non è tanto distante, con il suo lap time di 1’19″70.

La Ferrari F12tdf è un capolavoro, da tenere ancora più stretto in un’epoca, come la nostra, dove uno spazio sempre maggiore viene riservato alle auto elettriche, molto più asettiche sul piano emotivo. Superbo il suo look, come la scheda tecnica del modello, che eccelle in tutte le aree: motore, aerodinamica, dinamica veicolo. Il piacere sensoriale è al top.

Una delle soluzioni più note di questa vettura è il Passo Corto Virtuale, ovvero il sistema di ruote sterzanti posteriori accoppiato ai controlli elettronici, che consente di raggiungere tempi di risposta al comando sterzo e valori di agilità propri di una vettura da corsa. Il tutto senza mettere in difficoltà il pilota e preservando la stabilità del mezzo alle andature più sostenute e nelle curve ad ampio raggio. Complimenti ad Adam Levine per la sua scelta: con la Ferrari F12tdf il cantautore statunitense si è fatto proprio un bel regalo, apprezzato anche da Sammy Hangar.