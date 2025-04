Fiat partecipa a ExpoLondrina 2025 dove presenterà il suo portafoglio prodotti

Fiat ha annunciato la sua partecipazione a ExpoLondrina 2025, dove presenterà il suo portafoglio prodotti, leader nel mercato nazionale brasiliano e il più completo per rispondere alle esigenze del mondo agricolo nella città di Londrina, nel Paraná.

Fiat sarà grande protagonista dell’evento che si svolge dal 4 al 13 aprile nella città di Londrina, nel Paraná

Leader tra i pick-up, il segmento più ambito nel settore agricolo, Fiat porterà all’evento diverse versioni dello Strada, il veicolo più venduto in Brasile per 4 anni consecutivi e che manterrà il primo posto nel 2025. Accompagnato dal Toro, che guida tra i C-pickup, e dal Titano, che ha aumentato la presenza del marchio nel segmento dei pick-up, la casa automobilistica torinese consegna una soluzione completa nella categoria.

Un altro segmento in cui Fiat è leader è quello dei veicoli commerciali leggeri, con la Linea Professional, rappresentata all’evento da Fiorino, Scudo e Ducato, che garantiscono al brand una quota di oltre il 32 per cento in questa categoria. Completa l’offerta Fiat in fiera la Pulse ibrida, un SUV che dimostra l’impegno del brand nell’offrire prodotti che coniugano prestazioni, efficienza e rapporto costi-benefici, rafforzando il ruolo del brand come protagonista nel futuro della mobilità.

A dimostrazione della versatilità della gamma Fiat, che è completa e leader di mercato per la sua diversità, durante l’evento saranno esposti più di 18 modelli e diverse versioni delle berline Argo e Mobi, della berlina Cronos e dell’Abarth Fastback.

Vedremo dunque nei prossimi giorni quali altre novità emergeranno a proposito della partecipazione a questo importante evento da parte della principale casa automobilistica italiana che continua a dominare in Sud America nel settore delle auto e dei veicoli commerciali e che intende continuare a farlo ancora per molti molti anni grazie alla sua gamma completa e perfetta per soddisfare le più svariate esigenze della clientela sudamericana.