Leasys e-Store: ecco il noleggio online per le partite IVA

Il percorso di digitalizzazione di Leasys compie un passo in avanti con l’introduzione del noleggio a lungo termine online destinato ai possessori di partita IVA, ovvero a una clientela tipicamente business. Il Leasys e-Store, lanciato già a partire dallo scorso ottobre per i clienti privati, è stato sin da subito particolarmente apprezzato confermando una concreta efficacia in termini di piattaforma di accesso alle soluzioni tipiche della mobilità di casa Leasys; in questo modo ha contribuito concretamente alla transizione verso un futuro più sostenibile, puntando su un noleggio digitalizzato di modelli a basse emissioni e con canoni particolarmente interessanti.

Ora Leasys e-Store sarà destinato anche alle esigenze tipiche di una clientela business, che va quindi dal libero professionista alle piccole e medie imprese. Ovvero quei clienti che hanno necessità di avere a disposizione un veicolo in tempi brevi sfruttando una gamma particolarmente ampia di veicoli disponibili e preconfigurati da ritirare entro 90 giorni dal momento della conferma della richiesta di noleggio.

Con Leasys e-Store si potrà personalizzare ogni caratteristica del noleggio

Anche nel caso della clientela business verso cui si rivolge ora Leasys e-Store, viene messa a disposizione la possibilità di personalizzare le caratteristiche del noleggio in termini di chilometraggio, durata del contratto e anticipo; tutti elementi che possono essere configurati in autonomia dall’utente. Ogni offerta proposta include sempre i principali servizi assicurativi, di assistenza, manutenzione e infomobilità al fine di garantire una mobilità efficiente, completa e sicura.

In questo modo accedendo alla sezione “offerte” del sito internet potranno essere consultate tutte le offerte disponibili, selezionare il veicolo di interesse, configurare il noleggio sulla base delle proprie esigenze e completare la richiesta di noleggio, direttamente online, attraverso una semplice procedura guidata. Grazie a un sistema integrato di verifica dell’identità e del credito, il percorso risulta praticamente sicuro e immediato. Inoltre, in ogni fase della customer journey, è possibile richiedere il supporto di un team dedicato. Sul Leasys e-Store si potrà ad esempio noleggiare una Fiat Panda 1.0 FireFly 70 cavalli S&S Hybrid per 36 mesi e 45.000 chilometri con un canone mensile pari a 195 euro, in virtù di un anticipo di 2.500 euro. In virtù di questa nuova evoluzione della piattaforma di noleggio, Leasys rafforza la propria strategia permettendo di offrire un’alternativa digitale per accedere alle soluzioni di noleggio e per contribuire all’espansione di una mobilità sempre più accessibile e sostenibile.