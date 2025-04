Citroën C3 grande protagonista del mercato auto in Italia

Secondo i dati elaborati da Dataforce, Citroën conclude il primo trimestre del 2025 con risultati eccezionali sul mercato italiano, trainati dal successo della Nuova Citroën C3. Questo modello, disponibile sia nelle versioni termica che elettrica, continua a riscuotere un forte apprezzamento da parte degli automobilisti italiani, confermandosi tra le vetture più vendute e apprezzate.

La versione elettrica, Ë-C3, risulta essere la più venduta nel segmento B, segnando una crescente tendenza verso la mobilità sostenibile, mentre la versione a benzina, C3, è l’auto più venduta in Italia nel suo segmento, sottolineando la sua grande versatilità e la capacità di soddisfare le diverse esigenze dei consumatori. In totale, la C3 occupa la terza posizione assoluta nelle classifiche di vendita, consolidando ulteriormente la presenza di Citroën tra i principali attori del mercato italiano.

Il primo trimestre 2025 di Citroën si chiude all’insegna della Nuova Citroën C3

Questi risultati, che si confermano sia nel mese di marzo che nell’intero primo trimestre dell’anno, consentono a Citroën di ottenere l’ottavo posto nel ranking complessivo del mercato italiano (comprendente sia autovetture che veicoli commerciali), con una quota di mercato del 4,2%. Particolarmente rilevante è anche il dato relativo al canale privati, dove Citroën ha raggiunto una quota del 4,9%, registrando una crescita di 0,1 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2024.

La Citroën C3 si conferma un modello di riferimento nel panorama della mobilità e della transizione energetica, riuscendo a soddisfare le necessità di un pubblico sempre più ampio. Il successo della C3, che ha superato i 5,6 milioni di unità vendute dal suo lancio nel 2002, è testimoniato da un andamento costantemente positivo. Ogni nuova generazione della C3 porta con sé l’intento di rivoluzionare il mercato, proponendo soluzioni innovative pur mantenendo intatte le caratteristiche che ne hanno decretato il successo: un design distintivo e accattivante, un comfort di bordo eccezionale, dotazioni pensate per la quotidianità e un prezzo competitivo.

La nuova Citroën C3 non fa eccezione, portando un’innovazione che si distingue nel segmento B. Più moderna, intelligente e all’avanguardia rispetto alla generazione precedente, la nuova C3 punta a conquistare un pubblico vasto, grazie alla sua convenienza e alle soluzioni energetiche diversificate. È un’auto pensata per semplificare la vita quotidiana e migliorare il benessere dei suoi occupanti. In versione elettrica, la C3 continua a essere competitiva in un segmento in rapida espansione: l’Ë-C3 è infatti dotata di un motore da 113 CV, una batteria da 44 kWh e un’autonomia di 440 km nel ciclo urbano, ideale per i percorsi giornalieri. Inoltre, la ricarica rapida consente di raggiungere l’80% di batteria in soli 26 minuti, offrendo un’esperienza di guida senza compromessi.