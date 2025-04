Fiat starebbe già testando una Toro ibrida a 48 volt in Brasile

Fiat Toro 2026 arriverà a metà anno con un look rinnovato e un sistema mild hybrid da 48 volt. Ma il reparto ingegneristico del marchio, a quanto pare, starebbe già testando la tecnologia su prototipi che sfoggiano il vecchio aspetto. Questo almeno secondo quanto riporta in Brasile Autos Segredos.

Fiat Toro 2026: la casa italiana starebbe già testando la versione ibrida

La Fiat Toro 2026 sarà equipaggiata con la piattaforma Bio-Hybrid e-DCT, che integra un sistema ibrido MHEV a 48 volt. Questo sistema si distingue per l’impiego di due motori elettrici: il primo svolge la funzione di sostituire l’alternatore e il motorino di avviamento, come avviene nei sistemi a 12 volt tradizionali, mentre il secondo motore elettrico, di maggiore potenza, è abbinato al cambio automatico E-DCT. Il motore elettrico aggiuntivo è in grado di generare una potenza di 28 CV e una coppia di 5,6 kgfm, migliorando così le prestazioni e l’efficienza del veicolo.

Il sistema MHEV da 48 volt consente di aggiungere potenza e coppia oppure ridurre il consumo di carburante. Seguendo la logica del sistema a 12 Volt, il sistema a 48 Volt dovrebbe chiamarsi T270 Hybrid. Il sistema è supportato dalla batteria da 48 volt con capacità di 0,9 kWh, alimentata anche dai due motori. Proprio come il sistema a 12 Volt della Pulse e della Fastback, la batteria è alloggiata sotto il sedile del conducente.

La gestione elettronica controlla il funzionamento tra modalità termica, elettrica o ibrida, ottimizzando efficienza e risparmi. Il motore elettrico abbinato al cambio E-DCT fornisce energia per spingere il veicolo in modalità completamente elettrica o in combinazione con il motore termico. Il sistema Bio-Hybrid e-DCT della Fiat Toro 2026 carica la batteria e genera una coppia aggiuntiva per il sistema. Tra le tecnologie c’è Boost Assist, che trasforma l’energia elettrica immagazzinata in energia meccanica. Questo sistema è dotato anche della funzione “Coasting”, che consente al veicolo di continuare a muoversi anche con il cambio disinnestato o addirittura a motore spento.

La Fiat Toro 2026 rinnovata presenterà una serie di aggiornamenti estetici, che riguarderanno sia la parte anteriore che quella posteriore, oltre agli interni. Le modifiche previste, come accade spesso in questi casi, si concentreranno principalmente sulle componenti di montaggio, come i fari, le griglie e i paraurti, con l’obiettivo di conferire al veicolo un aspetto più moderno e in linea con le tendenze attuali del design automobilistico.