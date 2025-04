Fiat Prêmio: festeggia 40 anni dal debutto la Duna brasiliana

Iconica, moderna e rivoluzionaria per la sua epoca. Stiamo parlando della Fiat Duna che in quel paese si chiamava Fiat Prêmio, lanciata sul mercato brasiliano 40 anni fa. La prima berlina del marchio, derivata dalla prima generazione della Uno, venne prodotta in Brasile dal 1985 al 1994 presso lo stabilimento automobilistico di Betim, nel Minas Gerais, e si distinse nel panorama nazionale.

Prima vettura in Brasile dotata di computer di bordo, Fiat Prêmio ha segnato un’epoca nel mercato

Grazie al DNA pionieristico della Fiat, la Fiat Prêmio è stata la prima automobile brasiliana (insieme alla Uno) a offrire un computer di bordo, che visualizzava il consumo medio, la velocità, l’autonomia e altre informazioni nello spazio che sarebbe stato il tachimetro. Con una potenza considerevole tra i modelli disponibili all’epoca, la Prêmio erogava 74,1 CV e 12,3 Nm di coppia, nella sua versione da 1,5 litri, la stessa utilizzata nella Uno SX. Un altro punto di forza della vettura era il bagagliaio: spazioso, con una capacità di 530 litri.

Il modello arrivò sul mercato con due porte e in due versioni: la S, la versione base, e la CS, quella più completa. Nel 1987, due anni dopo il lancio, la Fiat Prêmio subì delle modifiche e ottenne quattro porte nella versione CLS, oltre a ulteriori dotazioni di comfort come aria condizionata, alzacristalli elettrici e serrature. Nel 1989 la Fiat Duna brasiliana venne aggiornato con un nuovo cruscotto e un motore Sevel da 1,6 litri, che in precedenza era da 1,3 litri nella versione S e da 1,5 litri nella CS. Nel 1991 venne aggiornato il design frontale e nel 1992 iniziò ad essere dotata di iniezione elettronica nella versione con motore da 1,5 litri.

Successivamente la Fiat Prêmio iniziò a essere prodotta in Argentina e, con il nome Duna, cominciò a essere esportata in altri paesi dell’America Latina e in Italia, dove divenne uno dei veicoli più venduti. Nel 1986, la Prêmio venne premiata come “Auto dell’anno” dalla rivista Autoesporte, a dimostrazione del suo grande apprezzamento sul mercato nazionale.