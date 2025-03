Fiat Titano riceverà un nuovo cruscotto con quadro strumenti integrato con il sistema multimediale

Il pikcup medio Fiat Titano nonostante sia stato lanciato sul mercato lo scorso anno subirà a breve delle modifiche significative per rimanere competitivo nel segmento dei pick-up di medie dimensioni. Una delle principali novità è il trasferimento della produzione dall’Uruguay all’Argentina. Il modello sarà equipaggiato con il motore turbodiesel 2.2, già impiegato con successo nei modelli Jeep Commander, Ram Rampage e Fiat Toro. Questi aggiornamenti sono progettati per rafforzare la posizione del modello nel mercato, mantenendo alte le aspettative per prestazioni e affidabilità.

Nuovo cruscotto per Fiat Titano: il pickup a breve riceverà un leggero restyling

Mentre il design esterno continuerà a seguire l’identità visiva del produttore, gli interni della nuova Fiat Titano subiranno importanti aggiornamenti. Le immagini pubblicate dal profilo Instagram @FCA Fan Brazil, rivelano un abitacolo simile a quello del Changan Hunter, derivato dal design del Titano/Peugeot Landtrek.

Con un look più moderno, il pick-up di medie dimensioni Fiat Titano sarà dotato di un quadro strumenti integrato con il sistema multimediale, oltre a nuovi dettagli che aggiornano l’abitacolo rispetto all’attuale versione del veicolo di Fiat. Inoltre, il pickup sarà meglio equipaggiato e offrirà sistemi di assistenza alla guida per garantire la sicurezza di un massimo di cinque occupanti. Tra le principali novità c’è il nuovo cambio automatico a otto marce, che sostituirà quello a sei marce. Sarà disponibile anche un sistema di trazione integrale, già utilizzato dalla Peugeot sul Landtrek in altri mercati.

Pur mantenendo l’identità visiva della Fiat, il pick-up di medie dimensioni subirà un lieve aggiornamento estetico, che porterà, ad esempio, nuovi paraurti. Questi aggiornamenti di Titano dovrebbero avvenire entro la fine dell’anno o, se ci saranno ritardi, l’anno prossimo. Attualmente, il pick-up di medie dimensioni è in vendita nel mercato auto del Brasile nelle configurazioni Endurance turbodiesel manuale 4×4 (da R$ 219.990), Volcano turbodiesel AT 4×4 (R$ 239.990) e il top di gamma Ranch turbodiesel AT 4×4 (R$ 259.990).