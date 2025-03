Nuova Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio: il peso eccessivo della versione EV potrebbe aver riportato alla retta via il biscione?

Nuova Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio sarà la versione top di gamma del futuro SUV di seconda generazione di Alfa Romeo. Originariamente il SUV avrebbe dovuto essere solo elettrico al 100 per cento con la versione top di gamma Quadrifoglio che avrebbe avuto quasi 1000 cavalli di potenza e un’accelerazione spaventosa. Le cose però sembrano essere cambiate. Infatti da circa 6 mesi sappiamo che la vettura nella sua gamma avrà almeno una versione termica, probabilmente ibrida. Lo ha confermato anche il CEO di Alfa Romeo Santo Ficili.

Il peso eccessivo alla base della scelta del biscione di una nuova Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio termica?

Più di recente è emerso che anche la nuova Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio potrebbe essere termica, con il motore V6 che per almeno altri 5 o 6 anni potrebbe anche sopravvivere, forse con qualche forma di ibridazione. Almeno questo sembrerebbe emergere da alcune dichiarazioni sibilline rese ad Auto Express da Cristiano Fiorio responsabile marketing e comunicazione della casa automobilistica del Biscione. Questo cambio di strategia sarebbe dovuto alla scarsa crescita nelle vendite di auto elettriche che avrebbe riportato il biscione sulla retta via con proposte termiche che faranno dunque ancora parte della gamma delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia.

Qualcuno però ipotizza che dietro a questa decisione di continuare con il termico per la nuova Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, che ricordiamo deve comunque ancora essere ufficialmente confermata, ci possa essere anche un problema di peso. Si vocifera infatti che la versione top di gamma avrebbe avuto una batteria molto pesante, cosa che avrebbe finito per ridurre e non poco le prestazioni dell’auto finendo per influenzare il peso complessivo del modello che sarebbe risultato molto più pesante di veicoli del calibro di Porsche Macan e Audi Q6 e-tron. Si parla di circa 100 kg o forse anche di più. Questo potrebbe dunque avere spinto Alfa Romeo ad optare per una Quadrifoglio ibrida con motore V6 che potrebbe fare risparmiare un po’ di peso alla vettura.

Al momento comunque sono solo voci, per il momento infatti le ultime notizie ufficiali parlano di una versione quadrifoglio totalmente elettrica dunque occorrerà aspettare qualche mese per capire quale è effettivamente la verità.