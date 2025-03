Opel Maxx: 30 anni fa il debutto del concept visionario

Piccola, flessibile e straordinaria sotto ogni aspetto: nel 1995, Opel presentò al Salone dell’automobile di Ginevra un concetto automobilistico completamente nuovo, che spostò i confini di ciò che era stato immaginato fino a quel momento. Il suo nome: Opel Maxx. Con il design Maxx diventa realtà ciò che prima era solo un sogno: un’auto il cui spazio, equipaggiamento e aspetto possono essere adattati con precisione alle esigenze e ai gusti individuali. E può anche essere adattato alle mutevoli esigenze del proprietario nel corso del tempo. Con il Maxx, 30 anni fa l’azienda di Rüsselsheim presentò una visione del futuro per un possibile ingresso nel mondo Opel, il tutto arricchito da ulteriori soluzioni innovative e da un concetto di propulsione altamente efficiente.

Piccola, agile e persino a zero emissioni locali: così si presenta oggi l’ingresso nel mondo Opel. La cosa migliore è che anche i ragazzi di appena 15 anni possono guidare la Opel Rocks completamente elettrica . Oggi i giovani automobilisti possono muoversi su quattro ruote anche prima di quanto gli sviluppatori avrebbero potuto immaginare quando il Maxx fu lanciato per la prima volta 30 anni fa. Tuttavia, nel 1995 i progettisti e gli sviluppatori del Maxx hanno dimostrato in modo estremamente creativo a un pubblico entusiasta quanto sia possibile coniugare mobilità individuale, flessibilità e stile in uno spazio ridott

“Le persone hanno stili di vita, gusti ed esigenze diversi. Le auto convenzionali non riescono a tenere il passo; la loro versatilità raggiunge i suoi limiti. Ma Maxx mostra una via d’uscita da questa limitazione”, aveva annunciato Opel in anteprima mondiale del concept automobilistico completamente nuovo al Salone dell’automobile di Ginevra del 1995. E in effetti: la massima flessibilità e variabilità sono le competenze chiave del concept futuristico previsto per il trasporto urbano.

Per raggiungere questo obiettivo, gli ingegneri e i designer Opel hanno aperto nuove strade nella progettazione e nello sviluppo del Maxx. La scocca esterna non era realizzata in lamiere d’acciaio pressate, ma era realizzata secondo una struttura modulare, costituita principalmente da profili in alluminio estruso. Le varie sezioni erano saldate insieme per formare una cella, parzialmente esposta e incorporata nelle strutture esterne e interne: una struttura precedentemente nota nella costruzione di aeromobili, ma completamente nuova per la produzione automobilistica e per la quale Opel si era assicurata i diritti di brevetto.

La cella creata dai profili in alluminio estruso costituiva la base della struttura modulare, che è la chiave del concetto Maxx e l’antesignana delle moderne architetture flessibili dei veicoli. Con una lunghezza di soli 2,97 metri e una larghezza e un’altezza di 1,58 metri, il Maxx a due porte offre molto spazio. Se i clienti desideravano portare con sé molti bagagli, potevano optare per il Maxx, una versione a due posti con un vano di carico da 500 litri. Era possibile trasportare anche oggetti ingombranti lunghi fino a due metri. E se si desiderava portare con sé i bambini, un sedile posteriore integrato nella struttura in alluminio offriva spazio per altre persone.

Inoltre, il design innovativo rendeva relativamente facile costruire veicoli con passi e lunghezze diversi dalla base Maxx. Sulla stessa piattaforma era possibile costruire una decappottabile, un pick-up, un fuoristrada, un furgone o un taxi. Il Maxx, questa era l’idea, cresce semplicemente con le diverse esigenze e i clienti possono cambiare la carrozzeria e gli interni anche dopo aver ritirato il veicolo.

Per gli sviluppatori la sicurezza era importante tanto quanto la flessibilità. Oltre alla robusta struttura in alluminio, il Maxx 1995 era già dotato di airbag per il conducente e di sistema frenante antibloccaggio (ABS). Le sospensioni anteriori con montante McPherson basate sul principio Dynamic Safety (DSA) provengono dai modelli di fascia media Vectra e Omega. Per garantire la massima sicurezza, gli ingegneri Opel hanno posizionato il serbatoio del carburante tra le ruote posteriori, mentre la struttura in alluminio proteggeva la parte posteriore e formava una struttura deformabile nella parte anteriore. Grazie all’impiego di metallo leggero, il Maxx pesava solo circa 650 chilogrammi.

Già solo il peso ridotto e le dimensioni ultracompatte garantivano al concept la massima efficienza. Tuttavia, quando si tratta di scegliere la trazione giusta, gli ingegneri Opel non si accontentavano delle soluzioni convenzionali. A pochi mesi dalla sua anteprima a Ginevra, il Maxx fu esposto all’IAA di Francoforte come prototipo pronto per la circolazione su strada, con cerchi in magnesio superleggeri, pannelli delle portiere e parafanghi in carbonio e un motore a tre cilindri economico e ad alta tecnologia. Il motore da un litro, all’epoca all’avanguardia, il primo motore a tre cilindri sviluppato per la produzione in serie da una casa automobilistica europea, superava in termini di potenza persino alcuni motori a quattro cilindri dell’epoca. Ma la cosa più impressionante era il basso consumo di carburante: secondo il ciclo di prova “Euromix” allora vigente, il Maxx necessitava di soli 3,9 litri di benzina ogni 100 chilometri a una velocità costante di 90 km/h.

Da sempre Opel si concentra su concetti audaci che garantiscano una mobilità individuale flessibile e al tempo stesso altamente efficiente. Oggi questo significa guidare in modalità completamente elettrica e quindi senza emissioni locali. Ed è proprio questo che rende possibile Opel Rocks, anche per i giovani dai 15 anni in su 1. L’innovativo veicolo leggero, che presto presenterà anche un nuovo look, rappresenta attualmente l’ingresso nel mondo Opel e il compagno ideale nelle aree urbane.

La piccola Opel offre un’autonomia elettrica fino a 75 chilometri, percorribili fino a 45 km/h. La due posti può essere ricaricata tramite qualsiasi normale presa domestica. Il cavo di ricarica corrispondente è integrato nel pannello laterale dietro la portiera del passeggero. Con un diametro di sterzata di soli 7,20 metri, la Rocks, lunga 2,41 metri e larga appena 1,39 metri (senza specchietti retrovisori esterni), può essere guidata senza problemi anche nelle curve strette o nei parcheggi più piccoli.