Opel Rocks e-Xtreme: l’innovativo concept elettrico sarà visibile a Zurigo e ad Essen

La speciale Opel Rocks e-Xtreme, protagonista nei più prestigiosi eventi automobilistici internazionali e presentata ufficialmente a giugno, torna a dominare la scena al Salone di Zurigo 2023, in programma dal 2 al 5 novembre (presso il Padiglione 2, Stand B15), e al Moto Show di Essen 2023, dal 2 al 10 dicembre (nel Padiglione 7, Stand A10).

Opel è stata in grado di sfruttare l’innovazione e la creatività della sua community di fan grazie al contest #OpelDesignHack, che ha portato alla nascita dell’inimitabile Rocks e-Xtreme. Questa concept car, frutto della sinergia tra il costruttore tedesco e la sua community, ha saputo interpretare e trasformare il quadriciclo elettrico Rocks Electric in una versione unica e originale. Il prodotto finale è rivolto a un pubblico giovane, dai 15 anni in su, che ricerca un veicolo divertente e privo di emissioni locali.

Opel Rocks e-Xtreme: sarà in mostra al Salone di Zurigo 2023 e al Motor Show di Essen 2023

Per la realizzazione di questo progetto, gli ingegneri del marchio di Stellantis hanno fatto fronte a una sfida ingegneristica impegnativa: trasformare il modello 3D iniziale in un prototipo reale. In questo processo, Opel ha collaborato con Lightworks per la realizzazione delle luci anteriori a LED multifunzione, integrate nel nuovo Vizor.

Quest’ultimo, insieme ai parafanghi, è stato realizzato mediante stampa 3D, in collaborazione con 4D Concepts. Per i parafanghi, ad esempio, è stato scelto il PA12, un polimero di nylon noto per la sua robustezza e flessibilità.

L’aspetto off-road della Opel Rocks e-Xtreme è un altro elemento che non passa inosservato. Per la creazione di questo look avventuroso, la casa automobilistica tedesca ha collaborato con H&R, i quali hanno sviluppato un sistema di ammortizzatori coil-over in alluminio, abbinato a molle da 50 mm.

La Rocks e-Xtreme è dunque il risultato di un connubio perfetto tra innovazione, creatività e competenza ingegneristica, un veicolo in grado di rispondere alle esigenze di un pubblico giovane e dinamico, che cerca nel settore automobilistico un mix di divertimento, sostenibilità e stile.