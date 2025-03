Nuova Fiat Sedici: in un video ipotizzano il suo ritorno

Nuova Fiat Sedici è un ipotetico futuro veicolo immaginato in un video del canale YouTube PoloTo. Ricordiamo che la Sedici è stata una vettura prodotta da Fiat dal 2006 al 2014. Questo modello era nato grazie ad una partnership tra la principale casa automobilistica italiana e Suzuki. Il crossover non ha probabilmente raccolto quanto sperato e per questo ha detto addio al mercato non lasciando alcun erede. Nonostante ciò sono in molti a sperare in un suo ritorno. Questo render che vi mostriamo ipotizza quale potrebbe essere il suo design nel caso di debutto di una sua erede.

Ecco quale potrebbe essere il design di una ipotetica nuova Fiat Sedici

Ovviamente in caso di ritorno sul mercato la nuova Fiat Sedici avrebbe uno stile ben diverso dal modello che ha detto addio nel 2014. Le linee di design sarebbero sicuramente molto più moderne ed in sintonia con quelle relative al resto della gamma della principale casa automobilistica italiana. Nel video render la vettura viene immaginata con un frontale in linea con le ultime creazioni del marchio torinese con il nuovo logo Fiat fari sottili e una nuova mascherina. Il modello ipotetico presente linee molto sportive e dinamiche. Tra gli elementi di design che spiccano maggiormente la grande griglia anteriore e una illuminazione orientata verticalmente e in qualche modo allungata per i fanali posteriori.

Come sappiamo al momento il ritorno di una nuova Fiat Sedici non sembra essere nei piani del brand torinese di Stellantis che comunque punterà forte su SUV e crossover dopo la Grande Panda con l’arrivo di altri due modelli di questo tipo: la nuova Pandissima e la Panda Fastback. Vedremo dunque quali altre novità emergeranno nelle prossime settimane a proposito dei futuri modelli di Fiat.