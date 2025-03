Una Citroen da mezzo milione? È la leggendaria ZX Rallye Raid

Forse non è il primo nome di casa Citroen che ti viene in mente quando pensi a un’auto da corsa. Anzi, se non sei un fanatico delle compatte anni ’90, probabilmente la ricordi solo come l’antenata della Xsara e della C4. Ma c’è una versione di questa macchina che farebbe impallidire ogni altra citycar off-road: parliamo della ZX Rallye Raid.

Si tratta di un mostro da deserto che ha spazzato via la concorrenza alla Dakar, un’auto che con la tranquilla ZX da pendolare ha in comune solo il nome. Sotto la carrozzeria infatti si nasconde un’evoluzione della Peugeot 405 Turbo 16 Grand Raid, a sua volta discendente della leggendaria 205 T16 del Gruppo B.

La ZX Rallye Raid è costruita su un telaio personalizzato, con passaruota allargati e una distanza da terra imbarazzante persino per i fuoristrada più blasonati. Il look è esagerato: scoop sul tetto per far respirare il motore, prese d’aria extra per mantenerlo fresco, un alettone enorme degno di un jet, paraspruzzi giganteschi. Dentro, niente fronzoli. Ci sono solo due sedili da corsa Sparco e una plancia stipata di interruttori, per chi ama sentirsi un pilota anche solo accendendo i fari.

Se pensavi che il design fosse l’unico aspetto esagerato, aspetta di sentire cosa spinge questa bestia. Sotto il cofano, un motore 2.5 litri turbo a quattro cilindri, capace di sprigionare tra 300 e 330 CV, gestito con un cambio manuale a sette marce, niente a che vedere con le palette al volante. Trazione integrale con differenziali autobloccanti su entrambi gli assi e un differenziale centrale a slittamento limitato, sospensioni indipendenti con doppie molle per resistere a qualsiasi terreno, dai sassi del deserto alle piste fangose. Cosa chiedere di più?

La Citroen ZX Rallye Raid non è stata solo un giocattolo da deserto, ma una vera macchina da guerra, capace di imporsi nella Dakar e nella Coppa del Mondo FIA per i Cross-Country Rallies. Nel palmares della francese, 4 vittorie alla Dakar (1991, 1994, 1995, 1996), 5 titoli FIA (1993-1997), 36 vittorie su 42 gare. Piloti leggendari come Ari Vatanen, Pierre Lartigue e Jacky Ickx si sono messi al volante di questa macchina, lasciando dietro di sé solo polvere e rivali sconfitti.

Uno dei pochi esemplari superstiti della ZX Rallye Raid, il telaio C05, è finito nella collezione Citroen Heritage prima di essere venduto nel 2011. Dopo un restauro di due anni, è stato riportato alla configurazione del Pharaohs Rally del 1990, con la storica livrea Camel gialla, prima che il team passasse al rosso Total. Sarà battuto all’asta al Concorso d’Eleganza Villa d’Este per un prezzo stimato tra 512.000 e 566.000 dollari, rendendola una delle Citroen più costose mai vendute.