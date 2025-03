Alfa Romeo nel 2027 tornerà con qualcosa di mai visto nel segmento E: il biscione pronto a sbalordire

Il segmento E da tempo è tabù per Alfa Romeo che però vuole affermarsi sempre più come il brand premium globale di Stellantis e di conseguenza nei prossimi anni, forse nel 2027 o forse nel 2028, rimetterà di nuovo piede nel segmento E in cui non si deve mai mancare se si vuole davvero essere considerati un marchio premium. Al momento su questo modello si sa poco. Di certo sappiamo che arriverà dopo i debutti nel 2025 della nuova Stelvio e nel 2026 della nuova Giulia che comunque ci forniranno una prima direzione su quello che sarà lo stile e il design dei futuri modelli del Biscione.

Alfa Romeo vuole infrangere l’ultimo tabù ritornando nel segmento E con un modello che sbalordirà

Per la verità però si dice anche che questo futuro modello di segmento E, che l’ex CEO della casa milanese Imparato aveva soprannominato Alfa Romeo E-Jet, potrebbe portare con sè nuovi e ulteriori elementi di design che arricchiranno ulteriormente rispetto a Junior, Stelvio e Giulia il bagaglio estetico tipico dei modelli del Biscione. La piattaforma sarà la STLA Large, la stessa delle nuove Stelvio e Giulia e anche lo stabilimento di produzione potrebbe essere lo stesso, anche se al momento non vi sono ancora conferme. Le dimensioni del veicolo saranno generose, si parla infatti di quasi 5 metri di lunghezza trattandosi di una vettura pensata per fare bene in mercati difficili quali Stati Uniti, Cina e Medio Oriente.

Esteticamente parlando Alfa Romeo E-Jet sarà un’ibrido a metà tra una berlina e un crossover. Avrà linee davvero sorprendenti e dunque fare paragoni con altri modelli di Stellantis non sarebbe appropriato essendo qualcosa di davvero mai visto e difficile anche da spiegare. Il biscione vuole creare una sorta di nuova categoria che probabilmente potrebbe dare il via ad un nuovo segmento o qualcosa di simile. L’auto sarà più alta di una berlina classica ma più bassa di un crossover, avrà linee aerodinamiche e sinuose pur essendo decisamente un modello con una struttura imponente.

La gamma dei motori, che inizialmente sarebbe dovuta essere solo fatta da motori elettrici, comprenderà anche versioni termiche. La top di gamma Quadrifoglio dovrebbe essere qualcosa di davvero spaventoso ma al momento non è chiaro se ci sarà spazio ancora per il mitico V6 o se la casa milanese adotterà altre soluzioni. Già nel corso del prossimo anno avremo comunque le idee più chiare. Una cosa però sembra certa: mai più niente sarà come prima per Alfa Romeo con il debutto di questo misterioso modello che non ha ancora un nome ufficiale.