Nuova Alfa Romeo Stelvio e nuovo crossover Fiat: l’estate caldissima di Stellantis

La prossima estate sarà caldissima per Stellantis. Il gruppo automobilistico infatti si prepara al debutto di due modelli particolarmente attesi: la nuova Alfa Romeo Stelvio e la Fiat Pandissima. Se della seconda abbiamo avuto certezza dopo le recenti dichiarazioni del CEO di Fiat Francois che ha confermato il debutto per la prossima estate, su Stelvio rimane qualche dubbio. Originariamente doveva arrivare in primavera, poi si è parlato del 24 giugno come data più probabile di debutto. Quel giorno infatti Alfa Romeo festeggia 115 anni dalla nascita. Di recente però qualcuno ha avanzato l’ipotesi di uno spostamento della presentazione verso fine anno dato che gli ordini comunque si apriranno nel corso del 2026.

L’estate calda di Stellantis con i debutti della nuova Alfa Romeo Stelvio e della Pandissima di Fiat

Al momento però l’ipotesi primaria è quella secondo cui la nuova Alfa Romeo Stelvio farà il suo debutto nel corso della prossima estate. Questa vettura che qui vi mostriamo nel recente render del forum del sito Autopareri e qui sotto del creatore digitale Alessandro Masera, sarà fondamentale per la crescita ulteriore del brand che aspira a diventare il marchio premium globale di Stellantis. Dal suo succeso dipenderà molto del futuro del marchio.

Di questo SUV sappiamo che sarà un po’ più grande del modello attuale e con uno stile completamente diverso. La piattaforma sarà la STLA Large con il luogo di produzione che rimarrà Cassino come per la prima generazione. Per quanto riguarda invece la gamma di motori della nuova Alfa Romeo Stelvio, non sarà più solo elettrica come detto in precedenza. Ci saranno una o più versioni termiche e a quanto pare anche il V6 da 2,9 potrebbe rimanere in vita per almeno altri 4 o 5 anni nella top di gamma Quadrifoglio.

Ma l’estate 2025 sarà bollente anche per il debutto della Giga Panda chiamata più di recente Pandissima. Si tratta del secondo modello della famiglia Panda lungo 4,4 metri su piattaforma smart car con un prezzo interessante ideale per sfidare Dacia Duster e altri modelli in quel segmento di mercato. Avrà le sembianze di un crossover squadrato con molti elementi di design presi in prestito direttamente da Fiat Grande Panda.