Fiat mette in palio una Pulse Hybrid al Lollapalooza Brasile

Fiat, uno dei marchi più amati in Brasile, è per la prima volta master sponsor del Lollapalooza Brasile, evento che si svolgerà il 28, 29 e 30 marzo a San Paolo (SP). E per celebrare questa partnership che unisce auto e musica, due grandi passioni dei brasiliani, il brand metterà in palio biglietti per il festival e una nuovissima Fiat Pulse Hybrid.

In totale saranno sorteggiati 30 paia di biglietti, oltre a una Fiat Pulse Hybrid

Partecipare è semplicissimo, basta andare sul sito Fiat Brasile e registrarsi tramite il link della promozione, generando automaticamente un numero fortunato valido per l’estrazione di questa campagna. Ma non è questo l’unico modo per vincere o accumulare numeri fortunati: riceveranno un numero fortunato anche tutti coloro che, durante il periodo promozionale, effettueranno un test drive su un qualsiasi modello Fiat, presso una delle oltre 500 concessionarie del marchio, sparse su tutto il territorio nazionale. Puoi anche aumentare le tue possibilità di vincita invitando fino a 10 amici a partecipare alla promozione. Per ogni nuova registrazione effettuata tramite il link generato, il referrer riceve un altro numero fortunato.

Più numeri fortunati ci sono, maggiori sono le possibilità di vincita. In totale verranno estratte a sorte 30 coppie di biglietti. Per i vincitori che non vivono a San Paolo, anche i voli, l’alloggio e i trasferimenti saranno a carico del marchio. Il grande vincitore della promozione si porterà a casa una Fiat Pulse Hybrid. Per chi fa parte del programma Fiat Lovers le possibilità sono ancora maggiori. A seconda della categoria all’interno del programma, si vincono più numeri fortunati.

“La prima partnership tra Fiat e Lollapalooza Brasile promette di unire l’amore per la musica e l’innovazione automobilistica, creando un’esperienza unica per gli appassionati. Oltre ai biglietti, i partecipanti alla promozione avranno la possibilità di vincere un nuovissimo Pulse Hybrid. La prima volta di Fiat a Lolla e, chissà, la prima volta del vincitore su un’auto ibrida, sarà incredibile”, ribadisce Alessandra Souza, vicepresidente Marketing & Brand Communication di Stellantis per il Sud America.

Per offrire al pubblico un’esperienza unica, Fiat porterà sul circuito di Interlagos a San Paolo i modelli Pulse e Fastback, il duo di SUV che si distingue per tecnologia, innovazione e design moderno, in linea con i valori del festival. Il marchio è sponsor anche del Perry’s by Fiat Stage, che ospiterà più di 25 attrazioni durante i tre giorni dell’evento. Le iscrizioni per partecipare all’estrazione dei premi potranno essere effettuate fino alle ore 18:00 del 18 marzo. L’estrazione avverrà il giorno 19 tramite la Lotteria Federale.