Nuova Lancia Fulvia: con questo design non passarebbe inosservata

Nuova Lancia Fulvia è una di quelle auto di cui spesso i fan di Lancia e in generale quelli delle auto si augurano di rivedere. La verità è che al momento un simile progetto non sembra poter trovare spazio nella realtà dato che sembrano altri i piani del marchio per il suo futuro, futuro che tra l’altro non sembra essere così sicuro ora come ora. Nonostante ciò sul web c’è chi ama sognare e sicuramente fa sognare l’ipotesi di Alessandro Capriotti, creatore digitale e designer automobilistico noto anche con il nome di Capriotti CarDesign.

Ecco come potrebbe apparire in futuro una nuova Lancia Fulvia coupè

Capriotti immagina così il ritorno in futuro nella gamma della casa automobilistica piemontese della nuova Lancia Fulvia ipotizzata come una originale coupé a due porte. Certamente un’ipotesi suggestiva che sul web sta incontrando il gradimento di molti tra i fan del marchio premium di Stellantis che sperano in futuro di vedere una gamma completa della propria casa automobilistica preferita. Questa non è la prima ipotesi che Capriotti fa sul futuro di Lancia. Ricordiamo che di recente l’artista si è anche cimentato nell’immaginare come sarebbe una nuova Lancia Thema.

La verità però è che al momento Lancia si trova in una fase delicata della sua attività e dunque immaginare l’arrivo di una nuova Lancia Fulvia coupè a due porte sembra qualcosa di assai utopistico ora come ora considerato che le vendite della nuova Ypsilon non sembrano decollare e che molti punti interrogativi vi sono sul futuro del brand premium di Stellantis di cui il gruppo automobilistico potrebbe benissimo decidere di fare a meno in futuro nel caso in cui le cose non vadano come sperato a livello commerciale per i nuovi modelli a partire dalla nuova Lancia Ypsilon e proseguendo con le future Lancia Gamma e Lancia Delta.