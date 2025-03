Nuova Peugeot 208 GTI: ecco che prezzo avrà e quanti cavalli

Nuova Peugeot 208 GTI è l’auto di cui si sta parlando di più ultimamente dopo le dichiarazioni del nuovo numero uno di Peugeot, il CEO Alain Favey che ne ha confermato l’imminente arrivo. Solo poche settimane dopo la sua nomina a capo della Peugeot, avvenuta il 3 febbraio, Alain Favey aveva già lasciato intendere di non vedere l’ora di riportare in auge l’azienda di Sochaux. Nelle discussioni iniziali con i media, ha detto che voleva “collegare il marchio Peugeot, e ciò che rappresenta nel suo passato, alla sua eredità in ogni modo. Quindi prenderemo in considerazione questa eredità del marchio e vedremo in che misura può essere adattata al mondo moderno. Non c’è nulla di escluso nella nostra analisi, e certamente non il badge GTI” .

Ecco quanti cavalli potrebbe avere la nuova Peugeot 208 GTI: prezzo salato?

Il primo modello ad arrivare sarà la nuova Peugeot 208 GTI. Favey ha dichiarato: “ Vogliamo continuare a preservare la reputazione del marchio in termini di sensazioni di guida e il fatto che le nostre auto offrono sensazioni di guida speciali, sia per il conducente che per la persona che viene trasportata”. Ha aggiunto che ciò comporterà l’arrivo di una Peugeot 208 GTi 100% elettrica “il prima possibile”.

Per accelerarne la genesi, immaginiamo che verrà utilizzato l’assetto della Lancia Ypsilon HF, la sua cugina più prossima, mentre il livello di potenza sarà allineato alla gamma offerta dal trio italiano, oscillando tra i 240 e i 280 CV. Con queste premesse, la futura Peugeot 208 GTi farà da concorrente alla nuova Alpine A290, che per il momento ha una potenza massima di soli 220 CV.

Qui vi mostriamo un recente render che ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto di questa auto. Infine per quanto riguarda il prezzo potrebbe essere piuttosto salato. Al momento non vi sono notizie certe ma pare probabile si parta da almeno 40 mila euro.