Torna il Ferrari Challenge a Monza: tutto ciò che devi sapere sull’evento

Il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe riaccende i motori all’Autodromo Nazionale di Monza con un evento imperdibile in programma dal 27 al 30 marzo. Dopo quattro anni di assenza, il prestigioso monomarca del Cavallino Rampante torna a regalare emozioni sul celebre circuito brianzolo, pronto ad accogliere una competizione adrenalinica.

Giunta alla sua 33esima edizione, la serie europea del Ferrari Challenge vedrà protagoniste le potentissime Ferrari 296 Challenge, tutte equipaggiate con pneumatici Pirelli, una tradizione consolidata per questa competizione d’élite. L’evento segna un atteso ritorno nel Tempio della Velocità, uno dei tracciati più iconici del motorsport, teatro di sfide spettacolari e sorpassi mozzafiato.

L’edizione 2025 del Ferrari Challenge Europe promette spettacolo con 72 piloti al via, in rappresentanza di 22 Paesi e affiliati a 30 concessionari ufficiali Ferrari. Un parterre internazionale che accresce il prestigio dell’evento, confermandolo come uno dei più importanti campionati monomarca a livello mondiale.

L’azione in pista prenderà il via giovedì 27 marzo e venerdì 28 marzo, con sessioni di test e prove libere dalle 9 alle 18. Il weekend di gara Ferrari entrerà nel vivo sabato 29 marzo, con le qualifiche al mattino (9-11:45) e le tre gare ufficiali nel pomeriggio (30 minuti + un giro ciascuna), suddivise in: Coppa Shell Am Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am (che correranno insieme) Coppa Shell.

Gli orari delle gare saranno rispettivamente alle 14:00, alle 15:15 e alle 16:30, seguiti dagli esclusivi Hot Laps Corse Clienti (30 minuti). Lo stesso programma verrà replicato anche domenica 30 marzo, con le gare introdotte da una coreografia suggestiva che renderà l’evento ancora più spettacolare.

L’ingresso al pubblico sarà gratuito, mentre l’accesso al paddock sarà riservato esclusivamente ai clienti e agli ospiti Ferrari. Per chi arriva in auto, saranno disponibili i parcheggi P8 e P9, con tariffe pagabili direttamente in loco. L’accesso al circuito sarà possibile tramite i Gate A (Vedano al Lambro) e Gate B (Santa Maria alle Selve, Biassono).

Con un mix perfetto di potenza, adrenalina e passione, il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli 2025 a Monza si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi della stagione.