Ferrari, quante creazioni del Cavallino Rampante si vendono nel Bel Paese

Acquistare una Ferrari è un privilegio che appartiene a pochi fortunati, lo sappiamo bene. Il processo, che va dalla scelta del modello al viaggio verso Maranello per configurare ogni dettaglio personalizzato, è un’esperienza che molti possono solo sognare. Con un numero di vendite in costante crescita, con il 2023 a quota 13.663 nuove Ferrari immatricolate, il 2024 sembra destinato a infrangere nuovi record.

Per ora possiamo aspettare i dati definitivi, ma qualche indicazione eloquente c’è. In Italia, il 2024 ha registrato 756 Ferrari vendute, un risultato positivo rispetto alle 641 del 2023, segnando una crescita del 17,94%.

Quali modelli hanno conquistato gli italiani? In cima alla classifica troviamo la Ferrari 296, con 266 unità vendute. Questo gioiello, dal prezzo di partenza di 291.900 euro, combina un motore V6 biturbo da 3,0 litri con un’unità elettrica, per una potenza complessiva di 830 CV e un’autonomia in modalità elettrica di circa 9 miglia.

Segue la Ferrari Roma, considerata la “porta d’accesso” al mondo Ferrari, con un prezzo base di circa 200.000 euro. Equipaggiata con un motore V8 da 620 CV, ha totalizzato 184 immatricolazioni tra coupé e cabrio. Il 2024 segna l’ultimo anno di produzione della versione coupé, un omaggio all’epoca della Dolce Vita.

Al terzo posto troviamo il Purosangue, il primo SUV di Maranello, con 126 unità vendute. Dotato di un motore V12 aspirato da 725 CV e progettato per accogliere comodamente quattro passeggeri, il Purosangue rappresenta una Ferrari per famiglie, con un prezzo di partenza di 450.000 euro.

Tra i modelli più esclusivi figura la Ferrari SF90 Stradale, l’hypercar ibrida da circa 1.000 CV, venduta in 73 esemplari. Con un motore V8 biturbo da 4.0 litri e un sistema plug-in, questo modello è destinato ad essere sostituito nel 2025.

Chiudono la lista la Ferrari 812, pronta al pensionamento dopo 46 vendite nel 2024, e la sua erede, la 12Cilindri, che ha già conquistato 18 appassionati grazie al suo V12 aspirato da 830 CV e un prezzo di partenza di 395.000 euro. A completare il panorama ci sono le iconiche Monza SP1 e SP2, insieme alla Daytona SP3, simboli di esclusività con produzioni limitatissime.