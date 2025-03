Fiat lancia l’edizione limitata “Doblò Green Color Edition” in Giappone

Stellantis Japan lancerà l’edizione limitata “Doblò Green Color Edition” del monovolume Doblo della Fiat presso i concessionari autorizzati Fiat in tutto il Giappone a partire da mercoledì 26 marzo, con sole 160 unità disponibili. Il prezzo di vendita consigliato dal produttore è di 4.220.000 yen (tasse incluse) per la versione a 5 posti e di 4.440.000 yen (tasse incluse) per la Doblo MAXI Green Color Edition a 7 posti.

Doblò Green color Edition utilizza un colore verde scuro speciale in edizione limitata, Tuscany Green

La Doblò, presentata per la prima volta in Giappone nel maggio 2023, è entrata a far parte della gamma Fiat come un’auto perfetta per stimolare “il lato giocoso degli adulti che amano i propri hobby”. Disponibile nella versione Doblò a 5 posti e nella versione Doblò Maxi a 7 posti, il Doblo è una scelta popolare per le famiglie e per chi ha uno stile di vita attivo. Nel dicembre dello scorso anno è stato effettuato un restyling, che ha migliorato le funzioni di assistenza alla guida e rinnovato il design degli esterni e degli interni.

La nuovissima Doblò Green Color Edition è un’auto in edizione limitata con carrozzeria di un intenso colore verde toscano. Nell’ambito del progetto di comunicazione di Doblò “Vari Dobros”, verrà distribuito un cortometraggio su “Tasting Dobro” e verrà realizzata una collaborazione con il produttore italiano di macchine da caffè Bialetti. I clienti che acquisteranno questo modello riceveranno una Moka Express Bialetti e una coppia di tazze con i loghi Bialetti e FIAT.

Per celebrare l’uscita della “Doblò Green Color Edition”, si terrà una fiera di debutto da sabato 12 a domenica 13 aprile. Dopo aver effettuato la richiesta tramite l’apposito sito web, i clienti riceveranno in omaggio una “mini tote bag originale Fiat” presso qualsiasi concessionario Fiat autorizzato in tutto il territorio del Giappone.