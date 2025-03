Alfa Romeo Junior, Jeep Avenger e Fiat 600: ecco quanto hanno venduto in Europa a febbraio

Alfa Romeo Junior, Jeep Avenger e Fiat 600 sono alcune tra le maggiori novità che i tre brand di Stellantis hanno portato sul mercato negli ultimi anni. Si tratta di tre B-SUV che sono entrati in un segmento di mercato molto caldo in questo momento in Europa e non solo. I tre modelli si stanno ben comportando sul mercato secondo quelli che sono i dati ufficiali trapelati fino a qui.

In particolare nelle scorse ore sono stati diffusi i dati di vendita di febbraio 2025 e dunque abbiamo appreso esattamente quanto hanno venduto il mese scorso nel nostro continente Alfa Romeo Junior, Jeep Avenger e Fiat 600. I dati sono sicuramente molto interessanti. Per quanto riguarda il SUV compatto di Jeep, continua a registrare ottimi risultati con 8.042 immatricolazioni il modello risulta essere non solo il B-SUV più venduto da Stellantis in Europa ma anche il modello con più consegne tra quelli presenti nella gamma di Jeep avendo superato anche Jeep Compass.

Molto bene anche Fiat 600 che partita piano sembra adesso recuperare terreno. Il SUV di Fiat a febbraio 2025 ha raccolto un totale di 4.363 immatricolazioni. Si tratta di un risultato che le consente di essere il secondo modello più venduto in Europa dalla principale casa automobilistica italiana dietro solo a Fiat Panda. Anche la versione elettrica pare andare meglio con un totale di 530 immatricolazioni il mese scorso.

Infine Alfa Romeo Junior si segnala come il SUV premium di segmento B con più immatricolazioni in Europa con un totale di 2.986 immatricolazioni. Il modello che già ha superato quota 30 mila ordini è anche l’auto di Alfa Romeo più venduta in assoluto avendo superato nettamente Tonale e Stelvio.

Se invece prendiamo in considerazione i primi due mesi del 2025 la situazione è la seguente: Fino ad oggi, l’Alfa Romeo Junior ha raggiunto un totale di 5.929 immatricolazioni, con una media mensile di circa 3.000 unità vendute. La Fiat 600, che comprende sia la versione elettrica che quella ibrida, ha invece registrato 8.841 unità vendute, con una media di circa 4.400 unità ogni mese. Infine, l’Avenger, disponibile nelle varianti benzina, ibrida ed elettrica, ha toccato la quota di 12.976 unità vendute, con una media mensile di circa 6.500 esemplari, risultando il modello più venduto tra i tre.