Fiat Titano 2026: ecco cosa è emerso dalle più recenti foto spia

Fiat Titano è il pickup che la casa italiana ha svelato nel 2023. Il modello inizialmente prodotto in Urugay adesso sarà prodotto anche presso lo stabilimento Stellantis di Cordoba in Argentina. A lungo ci si è chiesto se con lo spostamento di stabilimento ci sarebbe stato anche qualche aggiornamento per questo modello. Recenti foto spia apparse in Brasile nelle ultime ore hanno fornito una risposta definitiva a questo quesito.

Ecco cosa cambierà in Fiat Titano 2026 con la produzione in Argentina

A quanto pare, il pick-up manterrà lo stesso aspetto della versione prodotta in Uruguay. L’unica modifica visiva esterna di Fiat Titano 2026, riguarderà la presa d’aria inferiore, che è stata modificata per ospitare il radar del sistema ADAS. Per quanto riguarda le finiture degli interni, le versioni Volcano e Ranch della Titano 2026 sono dotate di un nuovo quadro strumenti digitale, un sistema multimediale aggiornato con mirroring wireless per Apple Carplay e un freno di stazionamento elettrico. Prodotta in Argentina, la Titano 2026 avrà nuove opzioni di colore: abbiamo già individuato prototipi in nuove tonalità di grigio e verde.

La principale novità per Fiat Titano 2026 sarà l’arrivo del nuovo motore 2.2 Turbodiesel e del cambio automatico a otto velocità. Questo set sarà utilizzato sia sulla versione Volcano che su quella Ranch. La versione Endurance è dotata di cambio manuale a sei marce. Il nuovo motore 2.2 Turbodiesel eroga 200 CV di potenza a 3.500 giri/min e una coppia di 45,9 kgfm a 3.500 giri/min per il pickup di Fiat dotato di cambio automatico a otto marce. Con il cambio manuale, la coppia dovrebbe essere ridotta. Tutte e tre le versioni sono ora dotate di servosterzo elettrico e freni a disco su tutte e quattro le ruote.

Tra le caratteristiche, il pick-up avrà la frenata di emergenza autonoma, il cruise control adattivo (ACC), l’avviso angolo cieco, oltre ad altri elementi avanzati, che saranno di serie esclusivamente sul Fiat Titano Ranch 2026. Il modello continuerà a essere equipaggiato, a partire dalla versione base, con sei airbag, freni ABS con EBD, sistema di fissaggio ISOFIX per i seggiolini dei bambini, controllo della trazione e della stabilità, insieme ad altri componenti essenziali.